Pronostico Ofner-Tsitsipas 17 aprile 2024. Mercoledì mattina vanno in scena i sedicesimi di finale del ATP 500 Barcellona. Sulla terra rossa spagnola vediamo le analisi e le nostre scommesse su questo match di tennis.

Pronostico Ofner-Tsitsipas 17 aprile 2024: lo stato di forma dei tennisti

Vediamo le analisi di questo match tra Sebastian Ofner-Stefanos Tsitsipas, valido per i sedicesimi di finale del ATP 500 Barcellona di Tennis, su terra rossa, con Ofner (#43 del ranking mondiale) che ha battuto 2-1 Kotov nella prima sfida.

Tsitsipas (#7) arriva dalla vittoria importante a Montecarlo, la sua terza nel Principato, ma prima non vinceva da molto tempo e arrivava da un lungo periodo negativo. I due si sono affrontati in 2 precedenti, entrambi vinti da Tsitsipas: 3-0 al Roland Garros del 2023 e 2-1 in Belgio, nell’ormai lontano 2017.

Pronostico Ofner-Tsitsipas 17 aprile 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis ATP Barcellona 2024.

Le nostre scommesse su Sebastian Ofner-Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas favorito dopo la vittoria a Montecarlo, ma forse troppo favorito contro un Ofner che sta giocando bene su terra e che sicuramente ha voglia di vincere e un alta motivazione rispetto al greco che si è sbloccato e potrebbe tornare a calare, visto che la vittoria a Montecarlo gli ha fatto spendere anche molte energie e potrebbe essere un pò stanco. Letdown spot come si dice in America, con Ofner che potrebbe vincere qualche games ed impegnare l’avversario; per questo consigliamo OVER 19.5 GAMES @1.80 come giocata principale. Come estensione secondaria, se volete rischiare qualcosa in più ma per una quota bella alta e di valore, potete azzardare almeno un set vinto da Ofner @3.50 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.