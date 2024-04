Pronostici ATP Madrid 29 aprile 2024. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dal Master 1000 di Tennis sulla terra rossa spagnola con Jannik Sinner ancora nettamente favorito contro Kotov. Questo lunedì sono in campo anche Flavio Cobolli e pure Jasmine Paolini che avanza nel WTA.

Pronostici ATP Madrid 29 aprile 2024: Jannik Sinner v Pavel Kotov

Quinta giornata di gioco per il Tennis Master 1000 ATP Madrid, sulla terra rossa della capitale spagnola dove Jannik Sinner continua a impressionare e al terzo turno sarà impegnato con Pavel Kotov. Nessun vero ostacolo per Jannik Sinner anche nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid, almeno stando alle lavagne dei bookmakers visto che il numero uno italiano si troverà di fronte Pavel Kotov e vede un’altra vittoria in due rapidi set, come quella all’esordio con Sonego; il successo dell’altoatesino in due parziali oscilla tra 1,15 e 1,18, mentre quella per 2-1 vale @5,50 la posta. La semplice vittoria di Sinner viaggia invece a bassissima quota, fissata @1,01, con l’impresa del russo @17.

I bookmaker vedono Jannik come favorito per la vittoria finale del torneo, proposto @2,75 al pari del padrone di casa Carlos Alcaraz. Senza Djokovic, il primo inseguitore è Daniil Medvedev a quota @7, mentre un ritorno al successo per Rafael Nadal paga @9 volte la posta.

Pronostici ATP Madrid 29 aprile 2024: Flavio Cobolli v Karen Khachanov

Oggi sarà nuovamente protagonista anche Flavio Cobolli reduce dall’importante successo contro il cileno Nicolas Jarry. Ora il romano sfiderà il russo Karen Khachanov (testa di serie n.16). Una partita molto difficile per Cobolli. Khachanov, infatti, è un giocatore che questi campi sa esprimersi molto bene e con entrambi i colpi al rimbalzo imprime grande velocità alla propria palla.

Le quote non fanno ben sperare e sono poco lusinghiere per Cobolli sfavorito @3.20 volte la posta per la vittoria con Khachanov che si gioca vincente @1.36. Lo 0-2 secco del russo @2.00 domina nel set betting.

WTA Madrid: Jasmine Paolini v Mirra Andreeva

Una grande Jasmine Paolini ha dominato nel terzo turno del WTA1000 di Madrid la francese Caroline Garcia (n.21 del seeding) e si è qualificata per gli ottavi di finale dell’importante torneo spagnolo. 6-3 6-2 lo score rifilato alla transalpina, contro cui i precedenti erano tutt’altro che lusinghieri (5-1 prima di questo match in favore di Garcia).

Ora sulla strada della toscana ci sarà la super talentuosa russa, Mirra Andreeva, uscita vittoriosa dal confronto con la ceca Marketa Vondrousova (n.7 del ranking). Sarà un match complicato per le grandi qualità sulla terra di Andreeva, parlando poi di una classe 2007, ma Paolini andrà a caccia del terzo quarto di finale in un torneo di questa tipologia, dopo quelli a Cincinnati l’anno scorso e a Dubai quest’anno. Torneo quest’ultimo vinto dall’azzurra.

Programma completo ATP/WTA Madrid del 29 lunedì

Ovviamente ci sono anche altre partite tutte da gustare. Prima di Sinner ci sarà Rafa Nadal impegnato con l’argentino Pedro Cachin, mentre per Daniil Medvedev c’è una sfida interessantissima con Sebastian Korda.

Tra le donne Iga Swiatek affronta Sara Sorribes Tormo, mentre in apertura sul centrale un match da cinque stelle con Jelena Ostapenko ed Ons Jabeur. I tornei di Madrid saranno in diretta e in esclusiva televisiva dai canali di Sky Sport: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201).

Manolo Santana – dalle 11.00

J. Ostapenko (9) – O. Jabeur (8)

I. Swiatek (1) – S. Sorribes Tormo

non prima delle 16.00 – R. Nadal (PR) – P- Cachin

non prima delle 20.00 – J. Sinner (1) – P- Kotov

D. Collins (13) – A. Sabalenka (2)

Arantxa Sanchez – dalle 11.00

A. Bublik (17) – B. Shelton (14)

D. Medvedev (3) – S. Korda (25)

non prima delle 16.00 – C. Gauff (3) – M. Keys (18)

S. Bejlek (Q) – E. Rybakina (4)

F. Cobolli – K. Khachanov (16)

Campo 3

B. Haddad Maia (11) – M. Sakkari

J. Lehecka (30) – T. Monteiro (Q)

M. Andreeva – J. Paolini (12)

C. Norrie (29) – C. Ruud (5)

Y. Putintseva – D. Kasatkina (10)

Campo 4 – dalle 15.00

S. Hsieh/E. Mertens (1) – H. Watson/X. Wu

Non prima delle 17.00 – J. Mensik-F. Auger-Aliassime

Campo 5 – dalle 14.00

X. Wang/S. Zheng (OSE) – D. Schuurs/L. Stefani (3)

M. Andreeva/V. Zvonareva (OSE) – B. Krejcikova/L. Siegemund

