Anteprima ATP Roma 2024. Vediamo il programma completo, le quote e i sorteggi dei tabelloni principali e tutte le quote sugli Internazionali d’Italia di Tennis che purtroppo non vedranno la presenza di Jannik Sinner, infortunato.

Anteprima ATP Roma 2024: niente da fare per Jannik Sinner

Tutto pronto. Ai Fori per il grande tennis, dal 6 al 19 maggio si disputeranno gli Internazionali d’Italia 2024, l’ATP Roma 2024 che siamo andati ad analizzare nei dettagli. Lunedì 6 e martedì 7 spazio alle qualificazioni, poi martedì 7 il via al torneo WTA 1000 ed infine mercoledì 8 lo start del torneo ATP Masters 1000.

Il torneo combined di Roma (ATP Masters 1000 e WTA 1000) sarà trasmesso in maniera integrale in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, in streaming su Sky Go e Now, mentre è confermato anche lo streaming in abbonamento del torneo maschile su Tennis TV.

Purtroppo sarà assente il giocatore più atteso, Jannik Sinner che è stato costretto a dare forfait per problemi all’anca (rischia anche il Roland Garros), oltre a Carlos Alcaraz (problemi al braccio destro) e del ceco Jiri Lehecka (problemi alla schiena), reduce dalla semifinale raggiunta a Madrid dove ha vinto Rublev in un torneo dai tanti ritiri.

Testa di serie n.1 è Novak Djokovic che, dopo aver rinunciato al torneo della Caja Magica, calcherà la terra rossa del Foro Italico per trovare la miglior condizione in vista del Roland Garros. Testa di serie n.1 è Novak Djokovic che, dopo aver rinunciato al torneo della Caja Magica, calcherà la terra rossa del Foro Italico per trovare la miglior condizione in vista del Roland Garros. Curiosità per quanto farà Rafa Nadal, inserito nella parte bassa del tabellone e contrapposto a un qualificato. In caso di successo ci sarà il polacco Hubert Hurkacz sulla sua strada.

Anteprima ATP Roma 2024: gli italiani

Per quanto riguarda gli italiani, detto di Sinner, ci saranno 12 azzurri al via. Nella parte alta vi sarà il derby tra le due wild card, ovvero Giulio Zeppieri opposto a Matteo Gigante. Chi vincerà giocherà contro l’argentino Francisco Cerundolo nel secondo turno.

Luciano Darderi proverà a prendersi la rivincita nei confronti del canadese Denis Shapovalov, che lo aveva battuto a Miami, mentre Fabio Fognini sfiderà il britannico Daniel Evans. Flavio Cobolli affronterà un qualificato e nel secondo turno, in caso di successo, giocherà contro l’americano Sebastian Korda. Lorenzo Musetti, il più atteso tra i nostri portacolori, partirà dal secondo turno e avrà sul suo cammino uno tra l’americano Christopher Eubanks e un qualificato. Per il toscano vi potrebbe essere un incrocio con Grigor Dimitrov al terzo turno.

Nella parte bassa Matteo Berrettini sfiderà in un derby tricolore Stefano Napolitano, in palio l’accesso al secondo turno contro il francese Ugo Humbert. Poco fortunato Matteo Arnaldi che giocherà contro il ceco Tomas Machac e sul suo cammino avrà nel secondo round il cileno Nicolas Jarry. Lorenzo Sonego sarà opposto al serbo Dusan Lajovic, mentre Luca Nardi giocherà contro il tedesco Daniel Altmaier. Se il pesarese dovesse imporsi, affronterebbe il danese Holger Rune (n.10 del seeding). In conclusione, Andrea Vavassori se la vedrà contro il tedesco Dominik Koepfer.

PRIMI TURNI ITALIANI

Musetti vs bye

Arnaldi vs Machac

Berrettini vs Napolitano

Sonego vs Lajovic

Nardi vs Altmaier

Vavassori vs Koepfer

Gigante vs Zeppieri

Darderi vs Shapovalov

Fognini vs Evans

Cobolli vs qualificato

Anteprima ATP Roma 2024: Programma completo

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2024

Lunedì 6 maggio 2024

Sessione unica dalle ore 10:00

Qualificazioni ATP/ WTA

Martedì 7 maggio 2024

Sessione unica dalle ore 11:00

Singolari WTA (1° turno) – Qualificazioni ATP/ WTA

Mercoledì 8 maggio 2024

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP/ WTA (1° turno)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare ATP (1° turno)

singolare WTA (1° turno)

Giovedì 9 maggio 2024

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (1° turno)/ WTA (2° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (2° turno)

singolare ATP (1° turno)

Venerdì 10 maggio 2024

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (2° turno)/ WTA (2° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare ATP (2° turno)

singolare WTA (2° turno)

Sabato 11 maggio 2024

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (2° turno)/ WTA (3° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (3° turno)

singolare ATP (2° turno)

Domenica 12 maggio 2024

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (3° turno)/ WTA (3° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (3° turno)

singolare ATP (3° turno)

Lunedì 13 maggio 2024

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (3° turno)/ WTA (ottavi) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolari ATP (3° turno)

singolari WTA (ottavi)

Martedì 14 maggio 2024

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (ottavi) – singolare WTA (quarti di finale) – doppi ATP/ WTA (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (quarti di finale)

singolare ATP (ottavi)

Mercoledì 15 maggio 2024

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP/ WTA (quarti di finale) – doppi ATP/ WTA (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare ATP (quarti di finale)

singolare WTA (quarti di finale)

Giovedì 16 maggio 2024

Sessione diurna dalle ore 13:00

doppio WTA (semifinale) – singolare ATP (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00

doppio WTA (semifinale)

singolare ATP (quarti di finale)

Venerdì 17 maggio 2024

Sessione diurna dalle ore 13:00

doppio ATP (semifinale) – singolare WTA (semifinale)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (semifinale)

doppio ATP (semifinale)

Sabato 18 maggio 2024

Sessione diurna dalle ore 13:00

singolare ATP (semifinali)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (finale)

doppio WTA (finale)

Domenica 19 maggio 2024

Sessione diurna dalle ore 13:00

doppio ATP (finale)

singolare ATP (finale)

QUARTI DI FINALE TEORICI

(1) Djokovic vs (5) Ruud

(3) Zverev vs (8) Dimitrov

(4) Rublev vs (6) Tsitsipas

(2) Medvedev vs (7) Hurkacz

TABELLONE MASCHILE ATP ROMA 2024

PARTE ALTA

(1) Djokovic bye

Q vs Safiullin

Mensik vs Hanfmann

(29) Tabilo bye

(20) Cerundolo bye

Gigante vs Zeppieri

Shevchenko vs Marozsan

(16) Khachanov bye

(12) Shelton bye

Kotov vs Michelsen

Zhang vs Galan

(19) Mannarino bye

(32) Thompson bye

Q vs Monfils

Kecmanovic vs Q

(6) Ruud bye

(3) Zverev bye

Q vs Vukic

Darderi vs Shapovalov

(28) Navone bye

(23) Griekspoor bye

Rinderknech vs Q

Borges vs Martinez

(15) Bublik bye

(11) Fritz bye

Evans vs Fognini

Q vs Cobolli

(24) Korda bye

(26) Musetti bye

Eubanks vs Q

Nishioka vs Ofner

(8) Dimitrov bye

PARTE BASSA

(6) Tsitsipas bye

Struff vs Cachin

Hijikata vs Munar

(27) Norrie bye

(18) Auger-Aliassime bye

Wawrinka vs Q

Carballes Baena vs O’Connell

(9) De Minaur

(13) Humbert bye

Napolitano vs Berrettini

Machac vs Arnaldi

(21) Jarry bye

(31) Fils bye

Q vs Fucsovics

Ruusuvuori vs Giron

(4) Rublev

(7) Hurkacz bye

Q vs Nadal

Seyboth Wild vs Q

(25) Etcheverry bye

(17) Baez bye

Lajovic vs Sonego

Altmaier vs Nardi

(10) Rune bye

(14) Paul bye

McDonald vs Karatsev

Koepfer vs Vavassori

(22) Tiafoe bye

(30) Davidovich Fokina bye

Popyrin vs Q

Draper vs Coric

(2) Medvedev bye

Anteprima ATP Roma 2024: le quote, Djokovic favorito al rientro senza Sinner ed Alcaraz

I bookmakers, in un ATP Roma senza Sinner e Alcaraz, spalancano le porte della vittoria a Novak Djokovic @2.50 su Alexander Zverev @6, Stefanos Tsitsipas @7, e Casper Ruud @9. In doppia cifra troviamo Rune e Nadal entrambi @11 volte la posta, davanti ai russi Medvedev e Rublev (che ha appena vinto ATP Madrid).

WTA Roma, Internazionali d’Italia 2024. I sorteggi del tabellone femminile

La grande favorita, la polacca Iga Swiatek (n.1 del seeding), potrebbe finire in rotta di collisione nel secondo turno con Martina Trevisan, ma ci sarà da battere anzitutto la kazaka Yulia Putintseva nella parte alta. In quella bassa, la bielorussa Aryna Sabalenka (n.2 del seeding) giocherà il secondo turno contro uno tra una qualificata e la cinese Wang Yafan.

Vediamo anche le altre azzurre: Jasmine Paolini è capitata nella parte bassa, nello stesso ottavo della testa di serie n.5, Maria Sakari. L’allieva di Renzo Furlan, testa di serie n.11, giocherà contro la vincente della sfida tra l’egiziana Mayar Sherif e la croata Petra Martic. Nella stessa parte di tabellone, ma nell’ottavo di Elena Rybakina (n.4 del seeding), ci saranno Elisabetta Cocciaretto contro una qualificata e Nuria Brancaccio opposta alla ceca Katerina Siniakova.

Parte bassa sempre per Lucia Bronzetti che affronterà l’americana Sofia Kenin e in caso di successo al secondo turno giocherà contro la tunisina Ons Jabeur. Giorgia Pedone sarà opposta a una qualificata e Sara Errani sfiderà la statunitense Amanda Anisimova. A completare il quadro, nella parte alta ci sarà il derby tra Vittoria Paganetti e Lucrezia Stefanini, mentre Lisa Pigato affronterà la statunitense Shelby Rogers. Nella parte bassa Federica Di Sarra se la vedrà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni e in caso di successo sarà opposta a Sakkari.

TABELLONE FEMMINILE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024

PARTE ALTA

(1) Swiatek bye

Dolehide vs Q

Trevisan vs Putintseva

(31) Stephens bye

(17) Kudermeova bye

Davis vs Kerber

Schmiedlova vs Q

(14) Alexandrova bye

(12) Haddad Maia bye

Xin. Wang vs Yuan

Rus vs Osorio

(18) Keys bye

(28) Cirstea bye

Townsend vs Q

Bogdan vs Fernandez

(6) Vondrousova bye

(3) Gauff bye

Frech vs Krueger

Avanesyan vs Bucsa

(25) Krejcikova bye

(21) Navarro bye

M. Andreeva vs Badosa

Minnen vs Shnaider

(15) Samsonova bye

(10) Kasatkina bye

Maria vs Q

Osaka vs Burel

(19) Kostyuk bye

(29) Noskova bye

Paganetti vs Stefanini

Pigato vs Rogers

(7) Zheng bye

PARTE BASSA

(5) Sakkari bye

Di Sarra vs Q

Vekic vs Tsurenko

(30) Kalinina bye

(24) Azarenka bye

Zhu vs Linette

Martic vs Sherif

(11) Paolini bye

(13) Collins bye

Parry vs Blinkova

Q vs Cocciaretto

(22) Garcia bye

(27) Mertens bye

Siniakova vs Brancaccio

Q vs Begu

(4) Rybakina bye

(8) Jabeur bye

Kenin vs Bronzetti

Q vs Pedone

(26) Boulter bye

(20) Pavlyuchenkova bye

Podoroska vs Sorribes Tormo

Potapova vs Xiy. Wang

(9) Ostapenko bye

(16) Svitolina bye

Errani vs Anisimova

Saville vs Q

(23) Kalinskaya bye

(32) Yastremska bye

Q vs Q

Y. Wang vs Q

(2) Sabalenka bye

PRIMI TURNI ITALIANE

Trevisan vs qualificata

Paganetti vs Stefanini

Pigato vs Rogers

Di Sarra vs qualificata

Paolini bye

Cocciaretto vs qualificata

Brancaccio vs Siniakova

Pedone vs qualificata

Bronzetti vs Kenin

POSSIBILI QUARTI DI FINALE

(1) Swiatek vs (6) Vondrousova

(3) Gauff vs (7) Zheng

(4) Rybakina vs (5) Sakkari

(2) Sabalenka vs (8) Jabeur

