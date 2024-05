Pronostico Zhang-Monteiro 14 maggio 2024. Analisi, quote e consigli per le scommesse sugli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, l’ATP Roma 2024. Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost dopo l’eliminazione di Novak Djokovic.

Aggiornamenti ATP Roma 2024: Djokovic eliminato

Grande sorpresa nella domenica del Foro Italico, con Novak Djokovic battuto nettamente da Alejandro Tabilo e fuori al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Senza il numero uno del mondo, che si aggiunge alle assenze di Sinner e Alcaraz, per la vittoria finale sarà testa a testa Alexander Zverev-Stefanos Tsitsipas, con il tedesco in vantaggio @3,50 sul greco offerto @4,50.

Ad impensierire i due favoriti potrebbe esserci il danese Holger Rune @7 volte la posta, stessa quota di Danil Medvedev, vincitore a Roma nel 2023 e a caccia di un clamoroso primo posto nel ranking. Alle sue spalle i connazionali russi, Andrei Rublev (fresco di vittoria a Madrid) a quota @9 e Karen Khachanov dato @11 volte la posta dai bookmaker.

Pronostico Zhang-Monteiro 14 maggio 2024: lo stato di forma dei tennisti

Ecco come si presentano questi due tennisti agli ottavi di finale del ATP Roma 2024. Il cinese Zhizhen Zhang (numero #56 al mondo) finora ha avuto la meglio su Galan, Mannarino e Shelton, tutti battuti nettamente col risultato di 2-0.

Thiago Monteiro (#106) ha sua volta sta giocando bene qui a Roma, iniziando dalle qualificazioni e poi nel tabellone principale sono arrivati i succe3ssi su Monfils, Thompson e anche Kecmanovic lo scorso turno, anche se per 2-1 e con qualche difficoltà in più. Questi due tennisti non si sono mai affrontati in passato.

Pronostico Zhang-Monteiro 14 maggio 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Zhizhen Zhang-Thiago Monteiro

Per questa sfida abbiamo deciso di puntare OVER 22.5 GAMES @1.75 come principale e poi una chicca con la VITTORIA ZHANG @2.20 da sfavorito. Entrambi arrivano da grandi partite, e come detto Zhang non ha ancora perso un set mentre Monteiro ha battuto Kecmanovic in una partita che aveva praticamente perso ma che ha saputo rimontare.

Entrambi sanno giocare su questa superficie e sono in forma, quindi dovrebbe essere un match che andrà per le lunghe, anche se alla fine il cinese potrà avere la meglio. Sul Set Betting occhio quindi al 2-1 ZHANG @5.00 volte la posta.

