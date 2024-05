Quarti ATP Roma 2024. Siamo arrivati ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia dove tra assenze e ritiri ci potrebbero essere sorprese per la vittoria finale dove adesso Zverev ha una grande occasione. Vediamo anche gli aggiornamenti sul tabellone femminile dove invece le big, ad iniziare da Iga Swiatek, si stanno confermando in questo torneo di Tennis sulla terra rossa dei fori romani.

Quarti ATP Roma 2024: programma completo

Si è completato il quadro dei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, il torneo di casa per gli azzurri che però sono tutti usciti. Ecco il tabellone e il programma dei prossimi match di questo ATP Roma 2024 di Tennis.

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE

15.05. 15:00 Tabilo A.-Zhang Z.

15.05. 20:30 Zverev A.-Fritz T.

16.05. 12:00 Hurkacz H.-Paul T.

16.05. 12:00 Tsitsipas S.-Jarry N.

Il programma dei quarti di finale del tabellone maschile del Masters 1000 di Roma 2024 si dividerà tra mercoledì 15 maggio e giovedì 16 maggio. Si parte con il cileno Alejandro Tabilo che sfiderà il cinese Zhizhen Zhang: prosegue la favola del cileno (n.32 del ranking ATP) che, dopo aver battuto il n.1 al mondo Novak Djokovic, ha eliminato anche il il n. 16 del seeding Karen Khachanov con un doppio 7-6. Per Tabilo si tratta del primo quarto di finale in carriera in un Masters 1000 e il secondo incrocio con il cinese Zhang, contro il quale è uscito battuto nel 2021 sull’erba di Wimbledon. Zhang, dal canto suo, agli ottavi ha superato il brasiliano Thiago Monteiro, battuto in due set (7-6, 6-3), dove non abbiamo incassato la pick principale (Over 22.5 Games) per un pelo, ma abbiamo recuperato qualcosa con la chicca @2.20 sul cinese vincente.

Il secondo quarto vedrà protagonista Taylor Fritz che, dopo aver battuto in tre set Grigor Dimitrov, entra per la prima volta tra i migliori 8 del Foro Italico e diventa il primo tennista statunitense a centrare i quarti in tre Masters 1000 su terra diversi (Monte-Carlo 2022 e 2023, Madrid 2024 e Roma 2024). Il californiano, che in questo anno ha vinto 10 partite su 13 sulla terra rossa, dovrà affrontare Alex Zverev, n. 3 del seeding e campione nel 2017, che ha avuto la meglio in due set sul portoghese Nuno Borges.

Saluta Roma Daniil Medvedev, seconda testa di serie e campione in carica, che cede a da Tommy Paul: lo statunitense, n. 16 del tabellone, si impone 6-1, 6-4 e trova Hubert Hurkacz, polacco numero 9 del ranking ATP che agli ottavi ha faticato per avere la meglio sull’argentino Sebastian Baez, battuto in 3 set con il punteggio di 5-7, 7-6, 6-4.

L’ultimo quarto vedrà opposti, infine, Stefanos Tsitsipas e Nicolas Jarry. Il greco ha letteralmente preso a pallate l’australiano De Minaur, battuto in due set con il punteggio di 6-1, 6-2. Il cileno, invece, ha superato con il punteggio di 7-5, 6-3 il francese Alexandre Muller.

Quarti ATP Roma 2024: quote e consigli

Fino a ieri ci ispirava la quota alta di Baez che per fortuna non abbiamo giocato visto che è uscito contro Hurkacz anche se con tutte le eliminazioni dei big eravamo ottimisti sulla chance per Alexander Zverev che consigliamo come vincitore finale in antepost a quota @3.50. Ecco tutte le quote antepost

FREE PICK: ZVEREV VINCE ATP ROMA @3.50

Internazionali d’Italia, i quarti femminili

Nel tabellone femminile dei Masters 1000 di Roma, sono già in semifinale Iga Swiatek e Coco Gauff che si affronteranno giovedì 16 maggio. La numero uno al mondo si è sbarazzata ai quarti dell’americana Madison Keys in due set, con il punteggio di 6-1, 6-3. La numero 3 del ranking WTA, invece, ha superato la cinese Qinwen Zheng soffrendo solo nel primo set: 7-6, 6-1 il punteggio finale. Sarà l’incrocio numero 11 tra Swiatek e Gauff con il bilancio che pende nettamente dalla parte della polacca che comanda per 9-1.

L’altra semifinale verrà fuori dalle due sfide in programma oggi. Nel primo incontro, Jelena Ostapenko affronterà Aryna Sabalenka: sarà il terzo incrocio tra le due tenniste e la lettone è sempre uscita sconfitta nei due precedenti.

Nell’altro quarto, invece, la bielorussa Victoria Azarenka se la vedrà con la statunitense Danielle Collins: le due tenniste non si affrontano da ben quattro anni e nei 3 precedenti è l’americana a prevalere per 2-1.

PROGRAMMA QUARTI/SEMIFINALI

Quarti di finale

15.05. 13:00 Ostapenko J.-Sabalenka A.

15.05. 19:00 Azarenka V.-Collins D.

Semifinali

16.05. 12:00 Swiatek I.-Gauff C.

