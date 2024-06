Pronostico Murray-Popyrin 18 giugno 2024. Sedicesimi di finale del torneo di Tennis a Londra, l’ATP Queen’s dove scende in campo uno degli idoli di casa, Andy Murray nella sfida con Alexei Popyrin della sessione serale del martedì che il nostro esperto di pronostici sul tennis, Brian, ha analizzato per voi con un consiglio nelle scommesse per un raddoppio pieno.

Pronostico Murray-Popyrin 18 giugno 2024: lo stato di forma dei giocatori

Ieri siamo stati sfortunati nella bet su Norrie che ha perso in 3 set combattuti contro Raonic, una giocata comunque corretta per una pick da 50-50 che abbiamo preso @2.40, un lancio della moneta sfortunato ma che è stato giusto fare. Vediamo ora le analisi e i consigli sul sedicesimo di finale del Tennis ATP Queen’s della sessione serale a Londra tra Andy Murray-Alexei Popyrin.

Andy Murray (numero #129 al mondo) è il beniamino di casa qui a Londra, anche se è vero che l’inglese non è più quello di un tempo, ma potrà beneficiare del calore del pubblico e come sentiremo anche in seguito, nell’audio analisi di Brian, lo abbiamo visto bene in allenamento, dopo che gli ultimi 3 tornei lo hanno sempre visto eliminato al primo turno.

Alexei Popyrin (#48) in questo torneo ha già dovuto giocare le qualificazioni dove si è imposto con un doppio 2-0 su Virtanen e McDonald. I due giocatori non si sono mai affrontati prima. Le quote favoriscono l’australiano, ma il mercato sta andando su Murray che ha visto la sua quota andare a scendere da @2.20 @2 (e in alcuni book è anche sotto la pari) nelle ultime ore.

Pronostico Murray-Popyrin 18 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis ATP Queen’s.

Le nostre scommesse su Andy Murray-Alexei Popyrin

Il nostro Brian ha analizzato questa sfida di Tennis ATP Queen’s, con un consiglio per le scommesse che vale un raddoppio pieno:

