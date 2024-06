Pronostico Medvedev-Zhang 19 giugno 2024. Sull’erba tedesca del ATP Halle, mercoledì pomeriggio va in scena questo match di Tennis valido per gli ottavi di finale che il nostro Brian ha analizzato con i suoi consigli per le scommesse su Daniil Medvedev-Zhizhen Zhang.

Pronostico Medvedev-Zhang 19 giugno 2024: lo stato di forma dei tennisti

Vediamo le analisi su questo match di Tennis valido per gli ottavi di finale del ATP Halle in Germania. Daniil Medvedev (numero #5 al mondo) è al primo torneo su erba, superficie che non ama particolarmente, e ha battuto 2-0 Borges al primo turno, pur non convincendoci al 100%.

Zhizhen Zhang (#42) aveva già giocato a Stoccarda la settimana scorsa su erba, dove era comunque uscito al primo turno nel 1-2 tirato contro Koepfer. Qui ad Halle ha invece giocato un buon primo turno contro Ofner. Un solo precedente tra questi due tennisti, risalente al 2016 a Nizza, con vittoria per 2-1 del russo.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Medvedev-Zhang 19 giugno 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis ATP Halle.

Le nostre scommesse su Daniil Medvedev-Zhizhen Zhang

Il nostro Brian ha analizzato questa sfida di Tennis ATP Halle, con un doppio consiglio per le scommesse nel match del pomeriggio in Germania, dividendo così la puntata su una quota alta @2.70 e una più standard @1.80.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB