Pronostico Fokina-Sonego 25 giugno 2024. I sedicesimi di finale del Tennis ATP Eastbourne di martedì vedono in campo l’azzurro Sonego che sfiderà lo spagnolo Davidovich Fokina in un match che abbiamo analizzato con stato di forma, quote, statistiche e consigli per le scommesse.

Pronostico Fokina-Sonego 25 giugno 2024: lo stato di forma dei tennisti

Martedì 25 giugno si giocano i sedicesimi di finale del Tennis ATP Eastbourne e abbiamo preso in analisi il match Alejandro Davidovich Fokina-Lorenzo Sonego che si giocherà in mattinata sull’erba inglese, torneo in preparazione dell’imminente Wimbledon al via la prossima settimana.

Alejandro Davidovich Fokina (numero #36 al mondo) ha perso 1-2 al primo turno a Londra contro il fenomeno cileno, Tabila, e prima non era andato oltre il secondo turno al French Open.

Lorenzo Sonego (#57) si è arreso al padrone di casa, Zverev, al secondo turno ad Halle, in Germania, prima uscita su erba per il giocatore italiano che prima si era fermano al 2° turno anche a Roland Garros, superato dal cinese Zhang. Un solo precedente tra i due, nel 2019 a Genova quando su terra rossa fu Sonego ad imporsi in tre set, in un match comunque combattuto.

Pronostico Fokina-Sonego 25 giugno 2024: le migliori quote

La comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Alejandro Davidovich Fokina-Lorenzo Sonego

Il nostro esperto di scommesse sul Tennis, Brian, ha analizzato nel dettaglio questo match e ci propone una free pick in quota @1.75.

