Pronostico Eubanks-Mensik 25 giugno 2024. Non si gioca solo ad Eastbourne (e le qualificazioni di Wimbledon) ma i giocatori sono in campo anche in Spagna per ATP Maiorca.

Si gioca anche in Spagna un torneo su erba in preparazione a Wimbledon, l’ATP Maiorca che martedì 25 giugno mette di fronte Christopher Eubanks-Jakub Mensik in un match valido per i sedicesimi di finale.

Christopher Eubanks (numero #42 al mondo) è reduce dai quarti di finale ad Halle, dove si è arreso in 3 set a Zhang in un match comunque combattuto dall’americano che aveva aperto la sua stagione sull’erba perdendo al primo turno a Stoccarda.

Jakub Mensik (#85) ha invece perso al primo turno ad Halle per 0-2 contro il tedesco Otte. Al giocatore ceco non era andato meglio il primo torneo della stagione su erba, in Olanda, dove era uscito al primo turno contro Brouwer. Mensik ha sempre perso al primo match negli ultimi 4 tornei giocati. Non ci sono precedenti con Eubanks.

Pronostico Eubanks-Mensik 25 giugno 2024: le migliori quote

La comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Christopher Eubanks-Jakub Mensik

Il nostro esperto di scommesse sul Tennis, Brian, ha analizzato nel dettaglio questo match e ci propone una free pick in quota @1.80.

