Programma Tennis 15-21 luglio 2024. Le Olimpiadi di Parigi si avvicinano e il tennis ATP e WTA comprime ben 6 tornei in una sola settimana, quattro maschili e due femminili (tra cui il WTA Palermo) dopo il bis di Carlos Alcaraz a Wimbledon.

Programma Tennis 15-21 luglio 2024: i tornei ATP e WTA

Si torna sulla terra rossa con l’eccezione del classico torneo di Newport su erba giunto alla sua ultima edizione. In campo maschile si gioca ad Amburgo (in campo oggi Arnaldi e Cobolli), Gstaad (Berrettini e Fognini, che oggi sfida Droguet), Bastad e Newport.

ATP 500 Amburgo (Darderi, Arnaldi, Cobolli, Sonego)

ATP 250 Bastad (Passaro)

ATP 250 Gstaad (Berrettini, Fognini, Napolitano)

ATP 250 Newport (nessun italiano)

Al momento sono disponibili le quote antepost per la vittoria finale a Bastad dove Casper Ruud stacca tutti, ad iniziare da Andrey Rublev che sarà il principale avversario, ma attenzione anche a Rafa Nadal che torna in campo tra i favoriti, poi c’è un salto netto con quota in doppia cifra su Tallon Griekspoor.

Abbiamo anche le quote su Newport dove la lavagna è più equilibrata e non ha un vero e proprio favorito, visto che in testa troviamo Brandon Nakashima ma a@5 volte la posta, su Marcos Giron e Alex Michelsen.

Attenzione anche in campo femminile in particolare al torneo siciliano, il WTA Palermo che ha in Qinwen Zheng la favorita su Carolina Muchova e Mayar Sherif. La prima italiana in lavagna è Martina Trevisan @26 volte la posta. Di seguito le quote antepost.

WTA 250 Budapest (nessuna italiana)

WTA 250 Palermo (Bronzetti, Errani, Trevisan)

Programma Tennis 15-21 luglio 2024: Guida TV

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Sei i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 15 a domenica 21 luglio: quattro del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

Lunedì 15 luglio

Sky Sport Tennis e NOW dalle 10.30 alla 1 (il meglio dei 6 tornei)

Sky Sport Uno e NOW dalle 10.30 alle 20.30 (il meglio dei 6 tornei)

Martedì 16 luglio

Sky Sport Tennis e NOW dalle 10.30 alla 1 (il meglio dei 6 tornei)

Sky Sport Uno e NOW dalle 10.30 alle 20.30 (il meglio dei 6 tornei)

Mercoledì 17 luglio

Sky Sport Tennis e NOW dalle 10.30 alla 1 (il meglio dei 6 tornei)

Sky Sport Uno e NOW dalle 10.30 alle 20.30 (il meglio dei 6 tornei)

Giovedì 18 luglio

Sky Sport Tennis e NOW dalle 10.30 alle 23 (il meglio dei 6 tornei)

Venerdì 19 luglio

Sky Sport Tennis e NOW dalle 10.30 alle 23 (il meglio dei 6 tornei)

Sabato 20 luglio

Sky Sport Tennis e NOW dalle 11 semifinali ATP Gstaad; dalle 15.30 semifinali ATP Amburgo; dalle 20 semifinali WTA Palermo

Domenica 21 luglio

Sky Sport Tennis e NOW dalle 11.30 finale ATP Gstaad; dalle 14 finale ATP Båstad (anche su Sky Sport 251); dalle 15 finale ATP Amburgo; dalle 20.30 finale ATP Newport

Sky Sport Max e NOW dalle 16 finale WTA Budapest

Sky Sport Arena e NOW dalle 20.30 finale WTA Palermo

