Pronostico Cerundolo-Marterer 17 luglio 2024. Analizziamo questo match di Tennis valido per gli ottavi di finale del ATP Amburgo, in campo martedì mattina (dalle ore 10:00) con quote e consigli per le scommesse su una quota circa al raddoppio.

Pronostico Cerundolo-Marterer 17 luglio 2024: lo stato di forma dei tennisti

Martedì mattina, non prima delle ore 10:00, sono in campo Francisco Cerundolo-Maximilian Marterer per gli ottavi di finale del ATP Amburgo 2024, uno dei tanti tornei di questa settimana, in terra rossa, e in preparazione delle Olimpiadi di Parigi sempre più imminenti.

Francisco Cerundolo (numero #33 al mondo) ha vinto con un netto 2-0 al primo turno contro il connazionale argentino, e grande sorpresa a Wimbledon, Comesana, dopo non aver brillato nei tre tornei giocati sull’erba, ma la terra battuta è la superficie preferita da Cerundolo.

Il tedesco Maximilian Marterer gioca in casa, ma si è dovuto impegnare già al primo turno, vinto 2-1 contro il coreano Kwon. Anche Marterer da il suo meglio su terra rossa, e lo swing su erba lo ha visto protagonista al massimo dei sedicesimi di finale a Maiorca. Un solo precedente con Cerundolo, datato 2020, sulla terra rossa di Split, ai quarti del Challenge croato dove a spuntarla per 2 set a 1 fu l’argentino.

Pronostico Cerundolo-Marterer 17 luglio 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis del ATP Amburgo 2024.

Le nostre scommesse su Francisco Cerundolo-Maximilian Marterer

Il nostro esperto Brian ha analizzato questo match dandoci alcuni spunti per le scommesse con una free pick che vale circa un raddoppio in quota intorno @2. Vi ricordiamo che da oggi potete seguire Brian ogni giorno nel nuovo canale Telegram TENNIS MASTER.

