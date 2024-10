La finale che tutti si aspettavano è arrivata, mercoledì mattina in Cina saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i primi due giocatori al mondo, a giocarsi la finale del ATP 500 di tennis. Vediamo analisi, statistiche e le quote che favoriscono di poco lo spagnolo sul numero 1 al mondo altoatesino. Sinner-Alcaraz Finale ATP Pechino 2024.

Sinner-Alcaraz Finale ATP Pechino 2024: la finale attesa è realtà

Jannik Sinner è finalista per il secondo anno consecutivo al China Open e giocherà la finale del ATP 500 Pechino contro Carlos Alcaraz, nella finale che tutti aspettavano.

Sconfitto in semifinale l’uomo sorpresa del torneo, il cinese Bu Yunchaokete per quella che sarà la 7° finale di Sinner che ora scenderà sul cemento della capitale cinese per disputare l’atto conclusivo contro il suo grande rivale spagnolo, capace di regolare il russo Daniil Medvedev. Si preannuncia uno scontro diretto estremamente avvincente e appassionante tra il numero 1 e il numero 2 del mondo con l’iberico che guida 5-4 nei precedenti contro Sinner.

Lo spagnolo, che ha superato in semifinale Medvedev, è avanti 5-4 nel confronto diretto e ha portato a casa gli ultimi due incontri (semifinali a Indian Wells e Roland Garros), ma l’ultima vittoria di Sinner risale proprio all’Atp di Pechino del 2023.

Quote Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Jannik ha superato il beniamino di casa Bu in due set, ma si avvicina alla finale di domani da sfavorito: su Betflag, infatti, Alcaraz parte in vantaggio a 1,68, con l’italiano che insegue a 2,11 per difendere il titolo dello scorso anno.

Per quanto riguarda il set betting Betway e Sisal si aspettano una gara da due set: in pole nelle quote il 2-0 per Alcaraz, offerto a 2,60, mentre il trionfo per 2-0 del numero uno del mondo si gioca a 3,45; proposte a 3,90 e 4,60, invece, le vittorie in tre set di Carlos e Jannik.

Programma e guida TV Sinner-Alcaraz del 2 ottobre 2024

L’appuntamento è per mercoledì 2 ottobre, sarà il terzo match sul Campo Capital Group Diamond, non prima delle ore 11.00.

In precedenza si disputeranno l’incontro femminile tra Sabalenka e Keys e la finale del doppio maschile (non prima delle ore 08.00) tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Hellovaara/Patten.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati. Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Le parole di Jannik Sinner

Jannik Sinner ha analizzato la situazione in conferenza stampa: “Sono felice di fare una nuova finale qui, questo è un posto molto speciale. Ho avuto una partita molto difficile, Bu stava giocando molto bene. All’inizio credo che entrambi stessimo cercando di capire un po’ il nostro modo di giocare perché era la prima volta che ci affrontavamo. Nel secondo set ho avuto diverse occasioni nei game in risposta, ma non sono riuscito a sfruttarle. Sono comunque molto felice di aver vinto in due set. In un terzo set non si può mai sapere cosa può succedere, Bu è un ottimo giocatore“.

L’azzurro ha continuato così sulla finale: “Con Alcaraz sarà diverso, ovviamente ci conosciamo bene. Ora devo riposare, non c’è molto tempo. So che sarà dura, ci conosciamo benissimo, ogni match tra noi due è molto diverso. Io mi godo intanto un’altra finale. Speriamo che domani sia una bella partita”.

