Due tornei per il tennis maschile, entrambi ATP 500 a Vienna e Basilea mentre in campo femminile si rimane in Asia con i tornei in Giappone (WTA 500 Tokyo) e in Cina (WTA 250 Guangzhou). Calendario Tennis 21-27 ottobre 2024.

Calendario Tennis 21-27 ottobre 2024: i tornei ATP e WTA della settimana

Andiamo a vedere gli eventi di tennis maschile ATP e femminile WTA della settimana, appena dopo aver visto un altro successo di Jannik Sinner che ha vinto i $6 milioni del primo premio allo spettacolare torneo d’esibizione del Six Kings Slam in Arabia Saudita.

Sinner non ha lasciato scampo nemmeno a Carlos Alcaraz e, dopo aver perso il primo set, ha ribaltato la partita. In questo momento il numero 1 al mondo altoatesino sembra ingiocabile per tutti, ad iniziare da Djokovic che aveva battuto in semifinale.

I tornei di Tennis ATP del 21-27 ottobre 2024

Gli uomini giocheranno sulle alpi, tra Austria e Svizzera con due eventi ATP 500.

ATP 500 Vienna: tanti azzurri in gioco

Il maggior numero di giocatori italiani si è diretto a Vienna, anche se non ci sarà Jannik Sinner, che tanto per cambiare ha vinto questo torneo lo scorso anno, quindi non difenderà il titolo.

Ci saranno però altri 5 italiani: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego.

In particolare ci concentriamo su Matteo Berrettini che farà il suo esordio all’ATP 500 di Vienna contro l’ungherese Marton Fucsovics, numero 93 ATP. Il tennista romano, dopo un inizio 2024 complicato per i soliti problemi fisici, negli ultimi tempi ha ritrovato una continuità di rendimento notevole.

Berrettini ha centrato convincenti vittorie a Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel. L’attuale numero 42 della classifica ATP adesso si è posto l’obiettivo di ottenere quanti più punti possibili nel finale di stagione per sperare di essere testa di serie agli Australian Open.

Secondo i betting analyst di Sisal Berrettini parte con il favore del pronostico contro l’ungherese Fucsovics, proveniente dalle qualificazioni. Nel testa a testa l’azzurro è favorito a 1.32, mentre la quota dell’avversario è alta @3.10.

Berrettini vincente primo set vale 1.40, 2.60 per l’ungherese. Il tennista romano chiuderà il primo sul 6-0? L’opzione vale quota 90.00, il 6-1 a 18.00. Più di 10 games nel primo set viene offerto a 2.57, l’Under a 1.40. Per l’Over 12,5 games nel primo set la quota si alza a 3.30, mentre l’Under scende a 1.25. Over 21,5 games totali nel match è dato a 1.48, l’Under a 2.40.

Derby azzurri tra i due “Lorenzi”. Darderi sfida il padrone di casa Thiem

Sempre a Vienna, martedì mattina, non prima delle ore 10:00, ci sarà il derby azzurro tra Lorenzo Sonetto e Lorenzo Musetti. Goldbet favorisce Musetti @1.56 per la vittoria del match mentre Sonetto è offerto @2.34. Nell’unico precedente del 2020, proprio nel torneo di casa a Roma, la spuntò Sonego per 2-0

Luciano Darderi è invece chiamato a battere l’insidioso Dominik Thiem che è anche il giocatore di casa che però è da tempo in fasce discendente ed è numero #318 al mondo, contro Darderi salito al #42 e favorito dalle quote @1.57 contro il @2.35 di Thiem.

ATP 500 Basilea: solo Arnaldi a difendere i colori azzurri

A Basilea, invece, è iscritto al tabellone principale Matteo Arnaldi, mentre Fabio Fognini non è riuscito a qualificarsi, cedendo 2 set a 0 al giocatore di casa Bernet.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

I tornei Tennis WTA del 21-27 ottobre 2024

Nel femminile si rimane in Asia con il WTA 500 di Tokyo e il WTA 250 cinese di Guangzhou.

WTA 500 Tokyo: Cocciaretto al Main Draw

Elisabetta Cocciaretto ha evitato di passare dalle qualificazioni a Tokyo, riuscendo ad entrare direttamente nel main draw. Nella notte tra lunedì e martedì (non prima delle ore 04:00 in Italia), Cocciaretto sfiderà l’americana Kessler. Quote in pari, regna l’equilibrio tra la numero #52 al mondo azzurra, e la statunitense #73, entrambe quotate @1.90 per la vittoria su Betway.

Nelle quote antepost per la vittoria finale Elisabetta Cocciaretto è distante @34 volte la posta mentre Qinwein Zheng è la giocatrice da battere @2.30, staccando la prima rivale, Beatrriz Haddad Maia @6.50 e poi abbiamo Daria Kasatkina e Diana Shnaider alla pari @7 volte la posta.

WTA 250 Guangzhou: solo Lucia Bronzetti come italiana

A Guangzhou nel tabellone principale ci sarа Lucia Bronzetti mentre Martina Trevisan è stata eliminata nelle qualificazioni, per 0-2 contro la giocatrice di casa, Ma.

Rimane quindi solo Lucia Bronzetti a difendere i colori azzurri qui e inizierà il suo cammino alle 05.00 di notte (in Italia) contro l’armena Elina Avanesyan numero #45 al mondo, mentre Lucia è #84. Le quote favoriscono l’armena @1.68 contro Bronzetti @2.20, rischiamo quindi di perdere subito l’unica azzurra in tabellone.

Le quote antepost danno Katerina Siniakova @6.50 come favorita, ma una vera e propria favorita in realtà non c’è in questa lavagna che mette al 2° posto la quota Altro @7, poi arrivano Marie Bouzkova ed Olga Danilovic @9.50 entrambe.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.