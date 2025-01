Appena conclusi i fasti dell’Australian Open, primo slam del 2025 di tennis, vinto nuovamente da Jannik Sinner, torniamo subito in campo col torneo principale dell’ATP che ci terrà compagnia questa settimana, in Francia, a Montpellier, con Flavio Cobolli tra i favoriti per la vittoria finale. Anteprima ATP Montpellier 2025.

Anteprima ATP Montpellier 2025: Programma completo

Dal 29 gennaio al 4 febbraio si gioca l’ATP 250 Montpellier, primo torneo del 2025 nel vecchio continente in un torneo giunto alla sua trentottesima edizione (anche se fino al 2009 veniva disputata a Lione).

Si inizia dal 29 gennaio con il primo turno con inizio fissato tra le 12:00 del primo giorno e le 12:30 dei successivi. Soltanto la finale, invece, ci sarà a partire dalle 15:00 di domenica 4 febbraio.

Teatro dell’evento è la Park&Suites Arena chiamata spesso semplicemente L’Arena. Il palazzetto si trova a Pérols, a sud di Montpellier, nel dipartimento dell’Hérault in Francia.

Il campione in carica è Aleksandr Bublik che un anno fa, di questi tempi, batteva in finale Borna Coric assicurandosi per la seconda volta il titolo dopo la precedente esperienza del 2022. Nel mezzo c’è stata l’unica edizione vinta da un italiano, con Jannik Sinner che all’ultimo atto piegò le resistenze dello statunitense Maxime Cressy. Il numero 1 al mondo, reduce dal bis a Melbourne, non giocherà però questo torneo.

Il record di trionfi nella manifestazione spetta proprio ad un francese, Richard Gasquet che ha conquistato per ben quattro volte il trofeo lungo 10 anni, col primo successo datato 2006 mentre l’ultima è arrivata nell’edizione del 2016.

CALENDARIO ATP 250 MONTEPELLIER

Lunedì 27 gennaio: primo turno (dalle 12:00)

Martedì 28 gennaio: primo turno (dalle 12:30)

Mercoledì 29 gennaio: primo-secondo turno (dalle 12:30)

Giovedì 30 febbraio: secondo turno (dalle 12:30)

Venerdì 31 febbraio: quarti di finale (dalle 12:30)

Sabato 1 febbraio: semifinali (dalle 12:30)

Domenica 2 febbraio: finale (dalle 15:00)

Guida TV Tennis: dove vedere l’ATP 250 Montpellier

A detenere i diritti televisivi dell’ATP 250 di Montpellier edizione 2025 è Sky Sport. La piattaforma satellitare dedica all’evento un canale ad hoc, rappresentato dal consueto Sky Sport Tennis (203).

Naturalmente la competizione è disponibile anche in modalità streaming, su ogni tipo di dispositivo mobile. Le app di riferimento in questo caso sono Sky Go e NOW.

Protagonisti attesi al ATP 250 Montpellier

Dopo aver deluso a Melbourne, attenzione ad Holger Rune che non sta passando un grande periodo, ma potrà rifarsi proprio a Montpellier, torneo al quale arriva beneficiando di una wild card.

Tra i giocatori più autorevoli e di spicco ci sono: Felix Auger-Aliassime, Aleksandr Bublik, Borna Coric e Benjamin Bonzi.

Le speranze del nostro Paese sono aggrappate a Flavio Cobolli, chiamato all’esordio nella manifestazione contro il francese Gael Monfils, un rivale molto esperto per il 22enne romano anch’egli reduce da un’esperienza a Melbourne.

Quote Antepost: Rublev davanti a tutti ma occhio a Coboldi

Il tennis italiano sta vivendo un momento fantastico, non solo con Sinner, ma anche col record di 11 giocatori azzurri nella top-100 del ranking mondiale.

Non solo Sinner quindi, anche altri rappresentanti del Bel Paese si stanno mettendo in evidenza. Tra loro Flavio Cobolli che è uno dei tre favoriti in singola cifra per la vittoria di questo torneo, offerto @8.50 volte la posta, dietro comunque al russo Andrey Rublev che stacca tutti @4.33 e poi Felix Auger Aliassime @5.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.