Andiamo a vedere cosa ci attende in questa settimana di scommesse tennis con i tornei ATP di Rotterdam (dove torna in campo Alcaraz da favorito su Medvedev) ed ATP Dallas, ma vediamo anche gli aggiornamenti dei ranking mondiali, anche del femminile WTA. Pronostici Tennis 3-9 febbraio 2025.

Pronostici Tennis 3-9 febbraio 2025: si gioca a Rotterdam

Questa settimana si gioca l’ATP 500 Rotterdam 2025, torneo giunto alla 52° edizione, che avrà un field al via molto interessante. Non ci sarà il campione in carica, anche in questo caso Jannik Sinner, ma non mancano le speranze azzurre con Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli ai quali si sono aggiunti anche Mattia Bellucci ed Andrea Vavassori dalle qualificazioni.

Il favorito per la vittoria finale del torneo olandese è Carlos Alcaraz, che potrà approfittare dell’assenza di Jannik, ma anche di Djokovic e Zverev, con Daniil Medvedev che diventa così il principale avversario del talento spagnolo, mentre a completare il podio troviamo l’australiano Alex De Minaur, davanti ad un altro russo, Andrey Rublev. Il primo degli italiani in lavagna è Berrettini @21, con Sonego @67 mentre con Cobolli si sale in tripla cifra @126 volte la posta.

Proprio Flavio Cobolli sarà atteso ad un match d’esordio davvero tosto contro Hubert Hurkacz. Non è cominciato bene il 2025 dell’azzurro, dai problemi fisici riscontrati ad Auckland alle precoci eliminazioni di Melbourne e soprattutto di Montpellier. L’avversario polacco è una delle teste di serie della competizione, anche se questo è forse uno dei migliori momenti per sfidarlo. Nelle precedenti esibizioni il numero 21 al mondo non ha affatto brillato. L’azzurro ha già affrontato due volte Hubert Hurkacz, in entrambi i casi nella passata stagione. Sono andati male tutti e due i confronti, con il polacco che ha superato il turno sia ai 32esimi di finale di Halle che ai 64esimi di Cincinnati. Un po’ di differenza c’è anche nel ranking, con il 27enne di Breslavia che occupa la 21esima posizione mentre Cobolli è 34esimo.

Quote Antepost: chi vincerà ATP 500 Rotterdam?

Ecco tutte le quote antepost per la vittoria finale del torneo ATP 500 Rotterdam olandese. Come anticipato è Carlos Alcaraz l’uomo da battere.

ATP Dallas 2025: in campo anche negli States

Spostiamoci in Texas, per la precisione al ATP 500 Dallas che è solo alla 4° edizione di un torneo giovanissimo che in passato è stato vinto da Reilly Opelka, Wu Yibing e da Tommy Paul che è il campione in carica, anche se nell’edizione 2025 a guidare il seeding c’è il padrone di casa Taylor Fritz atteso all’esordio nei sedicesimi di finale contro il francese Arthur Rinderknech.

Sono due i precedenti tra i due, entrambi in favore del tennista americano che ha già vinto nel 2023 al French Open e nel 2024 a Wimbledon. Fritz è reduce dagli Australian Open nei quali si è spinto fino al terzo turno venendo poi battuto proprio da un transalpino che in quella circostanza era Gael Monfils. Per quanto riguarda il 29enne di Gassin, ha raccattato fin qui un ottavo di finale a Montpellier e tutte eliminazioni al primo turno nelle tre manifestazioni australiane alle quali ha partecipato.

Guida TV Tennis: dove vedere gli ATP Rotterdam e Dallas in diretta?

A detenere i diritti televisivi dell’ATP 500 di Rotterdam e dell’ATP 250 Dallas edizioni 2025 è Sky Sport con un canale ad hoc, Sky Sport Tennis (203). Match disponibile anche in modalità streaming con Sky Go e NOW.

Aggiornamenti Ranking ATP e WTA: Sinner numero 1, Jasmine Paolini #4 tra le donne

Jannik Sinner inizia la sua 35° settimana da n.1 del mondo, anche se dopo il bis al primo slam dell’anno, l’Australian Open, non ha giocato (l’altoatesino dovrebbe essere presente dal 17 febbraio all’evento di Doha). Sinner, dunque, guida le fila del ranking ATP con 11830 punti a precedere il tedesco Alexander Zverev (8135), che sarà impegnato nello swing sudamericano a partire dalla prossima settimana, e lo spagnolo Carlos Alcaraz (7010), che invece disputerà il torneo di Rotterdam da favorito come abbiamo visto anche prima.

TOP-10 RANKING ATP

1. Jannik Sinner 11830

2. Alexander Zverev 8135

3. Carlos Alcaraz 7010

4. Taylor Fritz 5050

5. Casper Ruud 4160

6. Novak Djokovic 3900

7. Daniil Medvedev 3780

8. Alex de Minaur 3735

9. Tommy Paul 3495

10. Andrey Rublev 3220

Abbastanza stabile il vertice della top-10 del ranking di tennis femminile WTA, comandato dalla bielorussa Ayrna Sabalenka, finalista a Melbourne, con un margine di vantaggio esiguo nei confronti della polacca Iga Swiatek, pronta a riprendersi la #1. Completa il podio Coco Gauff, anche se l’americana è molto più staccata rispetto al duo di testa. Jasmine Paolini è sempre al n.4 del ranking, ma presto nella sua classifica ci saranno delle scadenze da affrontare e non sarа semplice per la toscana mantenere la posizione nella graduatoria.

TOP-10 RANKING WTA

1. Aryna Sabalenka 8956

2. Iga Swiatek 8770

3. Coco Gauff 6538

4. Jasmine Paolini 5288

5. Elena Rybakina 4893

6. Jessica Pegula 4861

7. Madison Keys 4680

8. Qinwen Zheng 4095

9. Emma Navarro 3709

10. Paula Badosa 3588

