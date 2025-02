Questo giovedì sera (non prima delle ore 19:30) andrà in scena il secondo turno del tabellone principale di Rotterdam, dove si affronteranno Carlos Alcaraz contro Andrea Vavassori che abbiamo analizzato con statistiche, guida tv, migliori quote e il nostro Pronostico Alcaraz-Vavassori 6 febbraio 2025.

Pronostico Alcaraz-Vavassori 6 febbraio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Ottavi di finale al ATP 500 Rotterdam 2025, vediamo le migliori scommesse tennis sull’evento olandese che ha già regalato alcuni colpi a sorpresa con protagonisti gli italiani, anche se in Carlos Alcaraz-Andrea Vavassori serve un miracolo per l’azzurro.

Carlos Alcaraz è reduce dalla vittoria ai danni di Botic, dove con qualche difficoltà è riuscito comunque a portare a casa il match. Dall’altra parte troviamo Andrea Vavassori, che è reduce dalla buona partita giocata contro Auger, vinta grazie al ritiro del Canadese quando i due erano sul 1-1. I due giocatori si sono affrontati una sola volta e conduce Alcaraz.

Guida TV Tennis: dove vedere Carlos Alcaraz-Andrea Vavassori?

La partita tra Vavassori e Alcaraz si potrà vedere in esclusiva su Sky e in particolare sul canale Sky Tennis (203). Per quanto riguarda lo streaming invece si potrà vedere su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky, oppure sulla piattaforma live on demand NOW.

Migliori quote Carlos Alcaraz-Andrea Vavassori, ATP 500 Rotterdam

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per gli ottavi di finale del ATP Rotterdam. Super favorito Alcaraz con una quota praticamente simbolica @1.03 su NetBet, con la sorpesa dell’azzurro che si gioca fino @15 volte la posta su Sisal.

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Andrea Vavassori

Ci aspettiamo un match non cortissimo, dove il nostro Vavassori potrebbe riuscire a portarsi a casa qualche game, per questo decidiamo di prenderci OVER 18.5 @1.90 Bet365. Già nello scorso turno contro l’olandese, Alcaraz ha vinto solo al 3° set in un match da 29 games.

Teniamo comunque uno stake contenuto perchè in ogni caso si sfidano il numero 3 al mondo, e grandissimo favorito per la vittoria finale di questo torneo, e il numero 317, che nell’unico precedente contro lo spagnolo perse in 2 set, giocandosela però al primo e scoppiando nel secondo, ma chiudendo lo stesso con un totale di 20 games, quelli che speriamo di vedere anche oggi.

