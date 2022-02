Scommesse Tennis: i tornei della settimana, si gioca a Rotterdam, Dallas e Buenos Aires

Tennis 7 Febbraio 2022, vediamo quote, statistiche e consigli per le scommesse sui tornei in programma nella settimana del 7-13 febbraio con ATP e WTA.

Tennis 7 Febbraio: a Rotterdam inizia il primo ATP 500 dell’anno

Il primo ATP 500 del 2022 si disputerà a Rotterdam da lunedì 7 fino a domenica 13 febbraio. L’ABN Amro World Tennis Tournament, che si svolgerà come sempre sul cemento indoor, è probabilmente il più interessante della settimana: nonostante il forfait di Daniil Medvedev e Gael Monfils, non mancheranno di certo i campioni sul campo, da Stefanos Tsitsipas a Andej Rublev, da Felix Auger-Aliassime a Hubert Hurkac.

Ci sono anche Denis Shapovalov, Cameron Norrie, Aslan Karatsev e Nikoloz Basilashvili. Per l’Italia assenti Jannik Sinner, positivo al Covid-19, e Salvatore Caruso e Flavio Cobolli sconfitti nelle qualificazioni, sarà presente Lorenzo Musetti, l’unico tennista azzurro nel tabellone principale del torneo di Rotterdam.

ATP 500 Rotterdam – Tabellone Principale

(1) Tsitsipas, Stefanos vs Davidovich Fokina, Alejandro

Harris, Lloyd vs Ivashka, Ilya

Goffin, David vs de Minaur, Alex

McDonald, Mackenzie vs (8) Basilashvili, Nikoloz

(4) Hurkacz, Hubert vs (WC) Tsonga, Jo-Wilfried

Musetti, Lorenzo vs (SE) Ymer, Mikael

Qualifier vs van de Zandschulp, Botic

Qualifier vs (5) Shapovalov, Denis

(6) Norrie, Cameron vs Humbert, Ugo

Khachanov, Karen vs Popyrin, Alexei

Bublik, Alexander vs (WC) Murray, Andy

Qualifier vs (3) Auger-Aliassime, Felix

(7) Karatsev, Aslan vs (WC) Griekspoor, Tallon

Krajinovic, Filip vs Fucsovics, Marton

Rinderknech, Arthur vs Kwon, Soonwoo

Qualifier vs (2) Rublev, Andrey

Atp Rotterdam 2022

Tsitsipas, Stefanos 4,00

Rublev, Andrey 5,00

Shapovalov, Denis 7,50

Auger-aliassime, Fel 8,50

Hurkacz, Hubert 8,50

Norrie, Cameron 15

Khachanov, Karen 15

Karatsev, Aslan 20

Van De Zandschulp, B 33

Bublik, Alexander 33

Rinderknech, Arthur 33

De Minaur, Alex 33

Murray, Andy 33

Tennis 7 Febbraio: ATP, si gioca anche a Buenos Aires

Il secondo, l’ATP 250 Buenos Aires, ha un respiro molto più internazionale e per questo sembra invece più interessante, col tabellone principale che vedrà protagonisti atleti del calibro di Casper Ruud, Dusan Lajovic, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Albert Ramos-Vinolas, e i nostri Lorenzo Sonego e Fabio Fognini già al secondo turno.

Presente anche Juan Martin del Potro, che in una commovente conferenza stampa ha annunciato il suo addio al tennis al termine di questo e del prossimo torneo di Rio per problemi di salute.

ATP 250 Buenos Aires – Tabellone Principale

(1) Ruud, Casper vs Bye

Carballes Baena, Roberto vs Qualifier

(PR) Cuevas, Pablo vs Coria, Federico

Paire, Benoit vs (5) Lajovic, Dusan

(4) Fognini, Fabio vs Bye

(SE) Tabilo, Alejandro vs Martinez, Pedro

(SE) Londero, Juan Ignacio vs (PR) Andujar, Pablo

(WC) del Potro, Juan Martin vs (6) Delbonis, Federico

(7) Ramos-Vinolas, Albert vs Monteiro, Thiago

Qualifier vs (PR) Verdasco, Fernando

(WC) Baez, Sebastian vs (WC) Rune, Holger

Bye vs (3) Sonego, Lorenzo

(8) Djere, Laslo vs Kecmanovic, Miomir

Qualifier vs Bagnis, Facundo

Munar, Jaume vs Qualifier

Bye vs (2) Schwartzman, Diego

Atp Buenos Aires 2022

Ruud, Casper 3,50

Schwartzman, Diego 5,00

Sonego, Lorenzo 12

Ramos-vinolas, Alber 15

Munar, Jaume 15

Fognini, Fabio 15

Monteiro, Thiago 20

Delbonis, Federico 20

Baez, Sebastian 20

Martinez, Pedro 20

Djere, Laslo 20

Andreas Seppi impegnato al ATP Dallas

L’ATP 250 di Dallas vedrà la presenza di un elevato numero di partecipanti provenienti dagli Stati Uniti, con il padrone di casa Taylor Fritz che sarà la testa di serie numero uno in una manifestazione che sulla carta appare poco avvincente. Tra i tennisti in gare più conosciuti ci sono anche Tennys Sandgren, Mannarino, la wild card Jack Sock e l’italiano Andreas Seppi.

ATP 250 Dallas – Tabellone Principale

(1) Fritz, Taylor vs Bye

Otte, Oscar vs (WC) Sock, Jack

Qualifier vs Gojowczyk, Peter

Sandgren, Tennys vs (7) Giron, Marcos

(4) Brooksby, Jenson vs Bye

Altmaier, Daniel vs Seppi, Andreas

Lopez, Feliciano vs Thompson, Jordan

Millman, John vs (8) Nakashima, Brandon

(6) Cressy, Maxime vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Chakravarthi, Caleb

Anderson, Kevin vs Querrey, Sam

Bye vs (3) Isner, John

(5) Mannarino, Adrian vs Johnson, Steve

(WC) Krueger, Mitchell vs Nishioka, Yoshihito

Qualifier vs Kudla, Denis

Bye vs (2) Opelka, Reilly

Atp Dallas 2022

Fritz, Taylor 4,50

Nakashima, Brandon 7,50

Brooksby, Jenson 7,50

Opelka, Reilly 7,50

Cressy, Maxime 7,50

Isner, John 10

Mannarino, Adrian 15

Nishioka, Yoshihito 18

Giron, Marcos 25

Anderson, Kevin 25

Tennis 7 Febbraio: WTA a San Pietroburgo

Il circuito WTA ripartirà invece dal cemento della Russia. Dal 7 al 13 febbraio, infatti si giocherà il St. Petersburg Ladies Open, torneo di categoria 500. Sarà l’occasione per rivedere in campo la nostra Camila Giorgi, tra l’altro l’unica azzurra in gara, in una manifestazione che si preannuncia abbastanza equilibrata ma non difficilissima nel complesso per l’italiana.

Ad attenderla ci sarà subito la padrona di casa, ovverosia Ekaterina Alexandrova, che l’italiana ha già battuto negli unici due precedenti, cioè a dire negli ottavi di finale di Katowice del 2016 (4-6, 6-2, 6-4) e in finale a Linz nel 2018 (6-3, 6-1).

Tra le altre protagoniste , indubbiamente Maria Sakkari, numero 8 del mondo, che guiderà il seeding e all’esordio affronterà l’ostica Anastasia Potapova, e le varie Anett Kontaveit, Anastasia Pavlyuchenkova, Belinda Bencic e Petra Kvitova, seed numero 6, presente al torneo grazie a una wildcard.

WTA 500 St. Petersburg (Russia) – Tabellone Principale

(1) Maria Sakkari vs Anastasia Potapova

Camila Giorgi vs Ekaterina Alexandrova

(WC) Kamilla Rakhimova vs Petra Martic

Alizé Cornet vs (8) Elise Mertens

(3) Elena Rybakina vs Qualifier

Tereza Martincova vs (WC) Vera Zvonareva

Shuai Zhang vs Irina-Camelia Begu

Qualifier vs (WC/6) Petra Kvitova

(7) Jelena Ostapenko vs (WC) Xinyu Wang

Andrea Petkovic vs Qualifier

Aliaksandra Sasnovich vs Magda Linette

Jaqueline Cristian vs Anastasia Pavlyuchenkova

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.