Calendario Tennis Erba 2022. La vittoria di Rafa Nadal al Roland Garros chiude la stagione ATP e WTA su Terra Rossa e apre la stagione sull’erba. Andiamo a vedere il calendario, gli appuntamenti da non perdere (ovviamente Wimbledon), le prime quote e le statistiche più interessanti per le scommesse sul tennis.

Rafa Nadal vince al Roland Garros

Un infinito Rafa Nadal chiude la stagione del Tennis su terra rossa con una storica vittoria al Roland Garros, battendo in finale in 2 ore e 18 Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-0. Per Nadal è il 14° Roland Garros (il primo lo ha vinto nel lontano 2005) e il 22° Slam in totale: in questa seconda classifica allunga rispettivamente su Roger Federer e Novak Djokovic, che sono attualmente fermi a 20. Ora però arriva Wimbledon e qui Djokovic torna favorito dalle prime quote, come vedremo successivamente.

Anche a Wimbledon i bookmakers vedono Iga Swiantek favorita. La polacca appare infermatile ed arriva dalla vittoria sull’americana Coco Gauff battuta con il punteggio di 6-1, 6-3 in un’ora e 10 minuti per il bis al Roland Garros che aveva già vinto nel 2021.

Calendario Tennis Erba 2022: gli appuntamenti di giugno e luglio

A partire da lunedì 6 giugno prende il via la stagione sull’erba, che si chiuderà il 17 luglio. Poi la parentesi fino al termine del mese sulla terra rossa e il finale di stagione che fino a fine novembre si disputerà sul cemento.

Il primo appuntamento in calendario vedrà alcuni dei tennisti più importanti al mondo impegnati a Stoccarda per un Atp 250 che vedrà tre italiani nel tabellone maschile, ovvero Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e soprattutto Matteo Berrettini, vincitore qui nel 2019 e al primo impegno dopo il lungo stop per infortunio che lo ha costretto a saltare la stagione sulla terra. Berrettini sarà il numero 2 del seeding dopo la wild card concessa al greco Stefanos Tsitsipas.

Tra le altre stelle partecipanti al torneo tedesco, si segnalano Hubert Hurkacz, il canadese Denis Shapovalov, l’australiano Nick Kyrgios e lo scozzese Andy Murray. Sonego esordirà contro il francese Benoit Paire, mentre Lorenzo Musetti affronterà al primo turno Nikoloz Basilashvili. Berrettini attende il vincente tra Joao Sousa e un qualificato.

Questa settimana si gioca anche il torneo di s’-Hertogenbosch, in Olanda, che torna a disputarsi dopo due anni di assenza dal calendario a causa della pandemia. Andreas Seppi si gioca l’ingresso nel main draw con l’olandese Gijs Brouwer, n.230 ATP ed ottava testa di serie, presente al torneo di casa grazie a una wild card. Tra l’altoatesino ed il 26enne mancino di origini statunitensi non ci sono precedenti. A guidare il seeding sarà il russo Daniil Medvedev, già sicuro di tornare al n.1 della classifica ATP dal prossimo 13 giugno. Partecipano al torneo anche Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz e Alex De Minaur.

Calendario Tennis Erba 2022: gli appuntamenti da non perdere

Di seguito il programma completo della stagione sull’erba che porterà dritti verso l’evento più atteso, ovvero il torneo di Wimbledon 2022 in programma dal 27 giugno al 10 luglio, che lo scorso anno vide in finale Matteo Berrettini, sconfitto da Novak Djokovic.

6-12 giugno – Atp 250 ‘s-Hertogenbosch

6-12 giugno – Atp 250 Stoccarda

13-19 giugno – Atp 500 Halle

13-19 giugno – Atp 500 Queen’s

19-25 giugno – Atp 250 Maiorca

20-25 giugno – Atp 250 Eastbourne

27 giugno-10 luglio – Wimbledon

11-17 luglio – Atp 250 Newport

Le prime quote su Wimbledon 2022

Vincente ATP Singolare Maschile Wimbledon 2022

Novak Djokovic 1.90

Carlos Alcaraz 6

Rafael Nadal 8

Matteo Berrettini 11

Stefanos Tsitsipas 11

Denis Shapovalov 12

Felix Auger Aliassime 15

Nick Kyrgios 21

Hubert Hurkacz 21

Marin Cilic 22

Roger Federer 25

Taylor Fritz 25

Milos Raonic 33

Jannik Sinner 40

Cam Norrie 50

Andy Murray 50

Jenson Brooksby 50

John Isner 66

Reilly Opelka 66

Ugo Humbert 80

Dominic Thiem 80

Sebastian Korda 80

Daniel Evans 80

Lorenzo Musetti 100

Roberto Bautista Agut 100

Alex De Minaur 100

Casper Ruud 100

Grigor Dimitrov 100

Maxime Cressy 100

Alexander Bublik 100

Holger N Rune 100

Vincente WTA Singolare Femminile Wimbledon 2022

Swiatek, Iga 2,50

Halep, Simona 12

Raducanu, Emma 12

Gauff, Cori 12

Osaka, Naomi 12

Jabeur, Ons 15

Badosa, Paula 20

Andreescu, Bianca Va 20

Kontaveit, Anett 25

Kvitova, Petra 25

Sakkari, Maria 25

Pliskova, Karolina 25

Kerber, Angelique 25

Bencic, Belinda 25

Muguruza, Garbine 25

Ostapenko, Jelena 33

Keys, Madison 33

Krejcikova, Barbora 33

Rybakina, Elena 33

Anisimova, Amanda 40

Pegula, Jessica 50

Teichmann, Jil 50

Giorgi, Camila 50

Collins, Danielle 66

Muchova, Karolina 66

Rogers, Shelby 75

Stephens, Sloane 75

Kanepi, Kaia 150

Tauson, Clara 150

Mertens, Elise 150

Yastremska, Dayana 150

Kostyuk, Marta 150

Martic, Petra 150

Kenin, Sofia 250

Cirstea, Sorana 250

Vekic, Donna 250

Garcia, Caroline 250

Altro 10

