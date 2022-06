Pronostici Tennis 20-26 giugno. Questa settimana si inizia a sentire odore di Wimbledon con le partite di qualifica (il tabellone principale inizia il 27 giugno). Si giocano anche i torneo ATP e WTA 250 di Maiorca ed Eastbourne.

Pronostici Tennis 20-26 giugno: questa settimana si gioca a Maiorca ed Eastbourne, in attesa di Wimbledon

Ha preso il via il torneo ATP 250 Mallorca Championships, in programma sull’isola delle Baleari prima dell’appuntamento cruciale di Wimbledon. Non ci saranno italiani impegnati, ma molto di rado si trovano così tanti top in campo ad una settimana da uno Slam, a conferma che i tennisti più forti vogliono sfruttare ogni occasione possibile per rafforzare il ranking considerata la mancanza di punti a Wimbledon.

La testa di serie numero 1 sarà Daniil Medvedev (vincitore lo scorso anno della prima edizione contro Sam Querrey) che, dopo l’esclusione da Wimbledon, disputerà il suo terzo torneo sull’erba in tre settimane. Nel secondo quarto attenzione alle teste di serie Pablo Carreno Busta e Miomir Kecmanovic, anche se nella stessa parte del tabellone c’è Feliciano Lopez, 40enne entrato nel torneo con una wild card. Nella parte bassa, invece, la testa di serie numero 3 Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas, n. 2 del seeding che ha usufruito di un’altra wild card.

Questa settimana si disputa anche l’Atp 250 di Eastbourne (su erba). Il numero uno del tabellone maschile è il padrone di casa Cameron Norrie, ma c’è grande attesa per Jannik Sinner, che torna in campo dopo i problemi fisici patiti al Roland Garros. L’altoatesino esordirà contro Cerundolo o Paul. L’altro italiano in tabellone è Lorenzo Sonego, che l’anno scorso qui è arrivato addirittura in finale, battuto poi dall’australiano De Minaur: per il suo esordio l’avversario sarà un altro australiano, James Duckworth, già battuto per 3-0 a Wimbledon nel 2021.

Concluse le qualificazioni nella giornata di ieri, si parte con il primo turno anche nel torneo WTA di Eastbourne. Il torneo è un classico dal 1974, con Martina Navratilova regina assoluta (11 successi). A difendere la vittoria del 2021 stavolta sarà la lettone Jelena Ostapenko.

Una sola italiana in tabellone, ovvero Camila Giorgi che parte come testa di serie numero 12 e nel tabellone a 48 giocatrici avrà al primo turno un bye. Il debutto dell’azzurra avverrà contro l’americana Alison Riske o una qualificata, ma Camila si trova in una parte del tabellone assai duro, con un possibile terzo turno contro la spagnola Garbine Muguruza ed un quarto con la tunisina Ons Jabeur. Attenzione, però, perché la tunisina sarà impegnata anche nel doppio con Serena Williams, al rientro in campo: sarà un evento molto atteso considerata la lunga assenza dai campi della 23 volte campionessa Slam.

La prima testa di serie sarà Paula Badosa, che però avrà un percorso assai complicato. Al terzo turno potrebbe trovare, infatti, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, una delle più in forma sull’erba in questo periodo.

Pronostici Tennis 20-26 giugno: Berrettini convince, quota @6 per la vittoria a Wimbledon

Diciannove vittorie nelle ultime venti uscite sull’erba. Matteo Berrettini, dopo la conferma del titolo al Queen’s di Londra, dimostra di essere uno dei miglior interpreti al mondo sulla superficie veloce. Il tennista azzurro così, dopo Stoccarda, ha portato a casa anche il torneo britannico realizzando un’impresa che, nell’Era Open del tennis, è riuscita solo a sette giocatori: McEnroe, Connors, Becker, Lendl, Hewitt, Roddck e Murray. Da notare come tutti questi campioni abbiano raggiunto la prima posizione nel ranking ATP.

Matteo ora punta dritto verso il bersaglio grosso che si chiama Wimbledon dove lo scorso anno venne sconfitto in quattro set da Novak Djokovic. Berrettini, secondo gli esperti Sisal, è il secondo grande favorito del torneo tanto che un suo successo è offerto @6,00. L’azzurro riporterebbe uno slam in Italia 46 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta al Roland Garros.

A Wimbledon è Djokovic l’uomo da battere

L’uomo da battere è il campione in carica Novak Djokovic. Il tennista serbo, sui prati inglesi, non perde dal 2017 quando un infortunio lo bloccò nei quarti di finale contro Berdych. Da quel momento Nole ha inanellato tre successi consecutivi a Wimbledon, sui sei complessivi, e punta a confermarsi per la quarta volta consecutiva. Il poker consecutivo sull’erba inglese, opzione in quota @1,85, è riuscito solo a tre fenomeni come Bjorn Borg, Pete Sampras e Roger Federer. Lo svedese e lo svizzero arrivarono addirittura a 5 trionfi in fila.

Appaiato in quota a Berrettini, come antagonista di Djokovic, c’è Carlos Alcaraz. L’iberico non è mai andato oltre i quarti di finale in una prova del Grande Slam e cerca di spezzare il tabù proprio su un terreno a lui poco congeniale. L’attuale numero 7 del mondo, in caso di successo, diventerebbe il terzo spagnolo, dopo Manolo Santana e Rafa Nadal, a conquistare Wimbledon. Il mancino di Manacor, vincitore agli Australian Open e al Roland Garros, culla il sogno del terzo Slam stagionale sebbene l’impresa non appaia semplice ma Rafa Nadal non è nuovo a miracoli sportivi: il terzo successo all’ All England Lawn Tennis and Croquet Club si gioca @7,50.

Quote Antepost Wimbledon

Vediamo gli aggiornamenti di EUROBET sulle quote antepost per maschile e femminile su Wimbledon.

