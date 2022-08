Pronostici Tennis 8-14 Agosto 2022, questa settimana si gioca in Canada. Continua il cammino verso lo US Open e al ATP Montreal Sinner e Berrettini sono stati sorteggiati nello stesso tabellone (potremmo vederli contro agli ottavi). Al WTA Toronto speranze azzurre riposte su Giorgi, campionessa uscente, e Trevisan.

Pronostici Tennis 8-14 Agosto 2022: ATP Montreal

Con la Rogers Cup si dà il via alla parte finale della stagione tennistica, che porta agli US Open e infine verso le ATP Finals. Come ogni anno, al Masters 1000 di Montreal saranno presenti tanti nomi top, ben 41 dei 44 primi tennisti del ranking ATP. Assenti Novak Djokovic (per le note questioni relative al greenpass), Sasha Zverev (in recupero dall’infortunio alla caviglia) e Rafa Nadal (ancora problemi addominali per lo spagnolo).

Il torneo vedrà comunque nel tabellone principale il russo Daniil Medvedev, campione uscente e numero uno del mondo che arriva dal 14° torneo ATP vinto in carriera la settimana scorsa a Los Cabos contro Norrie. Il suo esordio al secondo turno sarà con ogni probabilità contro Nick Kyrgios, che può rappresentare una vera e propria mina vagante del torneo e che al primo turno non dovrebbe avere problemi contro Baez. Nella stessa parte di tabellone si trovano Grigor Dimitrov, n.16 e Denis Shapovalov, reduce da un periodo nero.

Carlos Alcaraz, un altro dei protagonisti attesi, esordirà contro uno tra Tommy Paul e Vasek Pospisil, mentre agli ottavi potrebbe incrociare Cilic e al turno successivo eventualmente Rublev. Cerca i quarti per la prima volta in carriera anche Felix Auger-Aliassime, tennista di casa che si trova nella parte di tabellone in cui ci sono anche Norrie, Nakashima e Van De Zandschulp.

Gli italiani in gioco a Montreal, Sinner e Berrettini

Sono due gli italiani nel tabellone, rispettivamente teste di serie numero 7 e 11, ovvero Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che potrebbero trovarsi contro negli ottavi di finale, ed entrambi sono nella top-6 delle quote antepost per la vittoria finale secondo i bookmakers. L’altoatesino esordirà contro un qualificato, mentre il laziale se la vedrà contro Carreno Busta già battuto agli Australian Open nell’unico precedente tra i due.

Le possibilità che ci sia un italiano ai quarti di Montreal sono alte, ma l’avversario teorico è il greco Stefanos Tsitsipas, n.3 del seeding. Per l’ellenico esordio contro un qualificato e poi ottavi teorici contro Reilly Opelka, finalista uscente e atteso al debutto da Monfils.

Potrebbe entrare nel tabellone principale un altro italiano, ovvero Fabio Fognini, che dopo aver superato in due set il canadese Stevenson, ora se la vedrà con il tedesco Altmaier. Niente da fare per Roberto Marcora, eliminato subito dal britannico Jack Draper.

Pronostici Tennis 8-14 Agosto 2022: WTA Toronto

Si gioca anche il Masters 1000 WTA di Toronto. La numero uno al mondo (e favorita dalle quote antepost) Iga Swiatek esordirà contro la vincente di Rogers-Kudermetova, che stanno vivendo un ottimo momento di forma, ma che potrebbero accusare la stanchezza accumulata a San José.

Nella stessa parte di tabellone attenzione a Belinda Bencic e Victoria Azarenka, che si troveranno subito di fronte al primo turno. La vincente se la potrebbe dover vedere con Serena Williams, all’esordio contro una qualificata. I possibili quarti di questa parte di tabellone sono Swiatek-Muguruza e Sakkari-Jabeur, ma attenzione anche alla sfida d’esordio tra Bianca Andreescu-Daria Kasatkina e al derby francese tra Garcia e Cornet.

Nella parte bassa del tabellone troviamo Simona Halep e Cori Gauff, entrambe alle prese con qualificate, mentre Petra Kvitova partirà subito contro Alison Riske. Wild card per Venus Williams il cui debutto avverrà contro la svizzera Teichmann.

Due le italiane ammesse al tabellone principale: la campionessa uscente Camila Giorgi che affronterà Emma Raducanu in un esordio davvero duro sulla carta tanto che l’azzurra è addirittura sfavorita @2.05.

Martina Trevisan, invece, si trova davanti lo scoglio Beatriz Haddad Maia, già battuta nell’unico precedente del 2016 a Santa Margherita di Pula, ma anche qui le previsioni sono contra l’italiana data addirittura @4.50 volte la posta per la vittoria al primo turno. Nelle lavagne antepost il bis di Camila Giorgi si gioca @55 volte la posta mentre con Martina Trevisan si sale @250.

Tutte le quote sugli appuntamenti canadesi del tennis

