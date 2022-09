Pronostici Tennis 19 settembre 2022. L’Italia raggiunge le Final Eight della Coppa Davis e a novembre sfiderà il Team USA nei quarti di finale di Davis Cup. Vediamo però anche i tornei ATP e WTA che ci attendono questa settimana.

Pronostici Tennis 19 settembre 2022: Coppa Davis, Italia-USA ai quarti

Come da pronostico, l’Italia ha raggiunto le Final Eight di Coppa Davis. Contro l’Argentina il capitano Volandri ha ottenuto due vittorie grazie a Matteo Berrettini e Jannik Sinner, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Baez e Cerundolo. L’Italia ha chiuso al primo posto il gruppo A e il prossimo 22 novembre a Malaga prenderà parte alle Finals, che si concluderanno con la finale prevista per domenica 27 novembre.

Gli azzurri se la vedranno con gli USA: 12 i precedenti, con 4 successi italiani (tra cui l’ultima sfida nella fase a gironi delle Davis Cup Finals a Torino) e 8 successi americani. Gli statunitensi sono la nazione più vincente in Coppa Davis con 32 successi. In caso di passaggio del turno, l’Italia se la vedrebbe con la vincente tra Germania e Canada. Di seguito tutti gli accoppiamenti delle Final Eight e la data di inizio della competizione.

Coppa Davis 2022: i quarti di finale

Martedì 22 novembre, ore 16:00 – Australia vs Olanda

Mercoledì 23 novembre, ore 16:00 – Croazia vs Spagna

Giovedì 24 novembre, ore 10:00 – Italia vs Usa

Giovedì 24 novembre, ore 16:00 – Germania vs Canada

Pronostici Tennis 19 settembre 2022: ATP a Metz e San Diego

A Metz, in Francia, va in scena da oggi un torneo ATP 250 su cemento indoor. Il numero uno del seeding sarà il russo Daniil Medvedev, che ha perso di recente il trono di numero uno del ranking mondiale in favore di Carlos Alcaraz, anche se 11 delle 18 edizioni di questo torneo hanno visto primeggiare un tennista francese. Il campione in carica è però il polacco Hubert Hurkacz che lo scorso anno ha battuto Carreno Busta in finale.

Due gli italiani ammessi al tabellone principale: Lorenzo Musetti è testa di serie numero 3 e partirà direttamente dal secondo turno contro il vincente tra il francese Hugo Gaston (1-1) e l’americano Sebastian Korda (2-1), mentre Lorenzo Sonego, che debutterà contro il russo Aslan Karatsev. I due italiani potrebbero ritrovarsi di fronte ai quarti di finale.

Al via oggi il tabellone principale del torneo ATP 250 di San Diego (Usa, cemento outdoor), che si concluderà il 25 settembre e che vede come testa di serie numero uno Daniel Evans, mentre il numero 2 del seeding è il connazionale Brooksby. Non ci sono italiani al via.

Pronostici Tennis 19 settembre 2022: WTA da Budapest e Tokyo, passando da Osaka

Dal 19 al 24 settembre si disputa a Budapest il torneo WTA Open 125 su terra battuta. Jasmine Paolini (n. 55 WTA) sarà testa di serie n. 3 ed esordirà contro la bulgara Viktoriya Tomova (n. 98 del ranking), mai affrontata prima. Presente anche Lucia Bronzetti, che esordirà con una qualificata, mentre non è stata fortunata nel sorteggio Elisabetta Cocciaretto, che affronterà subito Anna Bondar, tennista di casa e numero 2 del seeding contro cui non ci sono precedenti. Numero uno del tabellone è invece la romena Irina-Camelia Begu (n. 41 WTA).

Dal 19 al 25 si gioca un altro torneo WTA, l’Hana Bank Korea Open di Seoul. La prima testa di serie del torneo sarà Jelena Ostapenko, che qui ha vinto nel 2017, ed esordirà contro la wild card locale Boyoung Jeong. Dall’altra parte del tabellone ci sarà Ekaterina Alexandrova, seconda testa di serie che se la vedrà all’esordio con Asia Muhammad. Al via anche Emma Raducanu, che è attesa al primo turno dalla sfida con Moyuka Uchijima.

Infine torna dopo tre anni anche il Toray Pan Pacific Open, un torneo WTA 500 che si disputa a Tokyo e che quest’anno sarà in tono minore poiché molte tenniste hanno preferito rimanere in Europa. Ci sarà Naomi Osaka, vincitrice dell’edizione del 2019, appunto l’ultima, che sarà attesa all’esordio dall’australiana Daria Saville (ex Gavrilova). Il tabellone della tennista di casa non è semplicissimo, con la brasiliana Beatriz Haddad Maia possibile avversaria al secondo turno.

La numero uno del seeding è la spagnola Paula Badosa, che affronta la belga Elise Mertens. Nella parte bassa del tabellone, la francese Caroline Garcia potrebbe incappare nella ceca Karolina Pliskova. Wild card per la campionessa di Wimbledon, la kazaka Elena Rybakina, che sarà costretta ad esordire contro la russa Liudmila Samsonova: ai quarti possibile scontro con la spagnola Garbiñe Muguruza.

