Tennis ATP Firenze 2022, vediamo quote, protagonisti, favoriti e il primo turno del torneo che torna in Toscana dopo quasi 30 anni. Matteo Berrettini il grande favorito.

Tennis ATP Firenze 2022: Matteo Berrettini favorito per la vittoria finale

Il grande tennis torna a Firenze dopo 28 anni. Partirà infatti questo lunedì l’Atp fiorentino dopo l’ultima esperienza del 1994, con diversi italiani pronti a conquistare il titolo. Secondo Sisal, il favorito numero uno è proprio un azzurro, Matteo Berrettini, proposto vincitore @3,50, in pole sul canadese Felix Auger-Aliassime fissato a quota @5.

Trova spazio sul podio Lorenzo Sonego, trionfatore poche settimane fa a Metz, @12, stessa quota di Cressy, Bublik e Brooksby, mentre vale invece @16 volte la posta il successo finale di Lorenzo Musetti, capace in stagione di trionfare ad Amburgo. Molto più remota invece la possibilità del primo successo nel circuito del trio di giovani formato da Giulio Zeppieri, Flavio Cobolli e Giulio Maestrelli, visti vincitori tutti in quota @66.

Debutto facile per Berrettini contro Carballes Baena

Matteo Berrettini è pronto ad esordire nell’Atp di Firenze. L’azzurro, favorito numero uno per il successo nel torneo, inizia il suo percorso contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, in un match (secondo gli esperti di Sisal) ampiamente alla sua portata che vede il successo del tennista romano offerto @1,12 contro il @6 dell’iberico.

Sarà il secondo confronto diretto tra i due, con il primo vinto dall’italiano tre anni fa a San Pietroburgo per 2-0, risultato favorito anche a Firenze in quota @1,38. Si gioca invece @3,75 un successo al tie-break di Berrettini, mentre sale @11 la vittoria di Carballes Baena in tre set.

