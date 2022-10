Tennis ATP Napoli 2022. L’ATP rimane nel Belpaese e dopo Firenze tocca al Napoli Open con Matteo Berrettini al comando delle lavagne. Vediamo anche gli altri tornei in programma con consigli sulle scommesse antepost per i vincitori al ATP Anversa e WTA Guadalajara.

Tennis ATP Napoli 2022: dopo Firenze tocca al Napoli Open

Archiviato il torneo di Firenze, il tennis internazionale si sposta a Napoli per il secondo ATP 250 in programma in pochi giorni sul territorio italiano. Tanti i rappresentanti del tricolore che andranno a caccia del titolo in Campania, a cominciare da Matteo Berrettini. Il romano vuole riscattarsi dalla sconfitta all’esordio in toscana, e appare come il grande favorito per la vittoria finale. I betting analyst di Sisal offrono @3 il trionfo del classe 1996, davanti a Pablo Carreno Busta @5,50.

Segue a distanza Roberto Bautista Agut, offerto @9, mentre per i due italiani Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego il titolo paga @10 volte la posta. Ci proverà anche Fabio Fognini, ma la vittoria del torneo per lui si gioca @50.

Gli altri tornei della settimana di Tennis e i consigli sulle scommesse antepost

Sono in programma anche i tornei ATP a Stoccolma e ad Anversa, e proprio su quest’ultimo torneo in terra belga (cemento) ci concentriamo con Auger Aliassime @4.75 favorito su Hurkacz che lo tallona @5.00 poi più staccati arrivano Khachanov @8.50 e Thiem @9.70. Da non sottovalutare Korda @10.00 che apre la serie di giocatori in doppia cifra.

A Guadalajara sono in campo le donne per il torneo WTA messicano sul cemento dove abbiamo grandissimo equilibrio. Non c’è infatti una favorita assoluta (mancando la Swiatek) e nemmeno un gruppetto di favoriti visto che Samsonova, Krejcikova, Sabalenka e Gauff sono tutte quotate alte @12.00 come favorite, e vicine ci sono anche Pegula @13, Rybakina @14.00 e Garcia @16 che stacca di poco Andreescu e Badosa entrambe @18. Con queste quote alte si possono fare almeno 3 selezioni e le nostre favorite sono: Gauff, Rybakina e Andreescu.

