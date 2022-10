ATP Finals: Matteo Berrettini corre contro la matematica,Sinner ha bisogno di un miracolo.

Andiamo a vedere cosa serve a Jannik per qualificarsi:

Sinner ha ancora qualche speranza di qualificarsi alle ATP Finals, un torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori dell’anno. Partita piuttosto complicata per l’altoatesino, 15° con 2.310 punti. La squadra azzurra giocherà ai Campionati ATP 500 di Vienna e poi al Masters 1000 di Parigi-Bercy: se vuole provare a concedersi un sogno deve provare almeno ad arrivare in finale in uno dei due tornei e cercare almeno di alzare un titolo. Ma gli serve anche un errore di Auger-Aliassime per ottenere un biglietto per Torino.

Matteo può farcela?

Il tennista Romano dopo la finale persa a Napoli ha un cammino molto duro davanti, perché purtroppo il suo posto alle Finals non dipende solo da lui ma anche dai suoi avversari. Al momento si trova nella quattordicesima posizione del ranking.

Vediamo le quote del torneo:

Novak Djokovic @2.75

Daniil Medvedev @3.00

Carlos Alcaraz @3.25

Rafael Nadal @8.00

Matteo Berrettini @17.00

Stefanos Tsitsipas @15.00

Jannik sinner @12.00