ATP Finals 2022. A Torino continuano le finali tra i migliori tennisti al mondo. Secondo i bookmakers strada in salita per Rafa Nadal. Il favorito è sempre Novak Djokovic ma attenzione a Daniil Medvedev.

ATP Finals 2022 Torino: strada in salita per Nadal

Rafael Nadal va a caccia del riscatto nel secondo match delle ATP Finals, dove dovrà vendicare la sconfitta all’esordio con Fritz. Nel match di martedì il maiorchino è contrapposto a Felix Auger-Aliassime, reduce da un finale di stagione di alto livello e favorito anche nella sfida con il pluricampione Slam. I betting analyst di Sisal vedono infatti il canadese avanti per il successo @1,65, mentre il suo avversario insegue @2,20.

Auger-Aliassime avanti anche per la conquista del primo set @1,65, contro Nadal @2,10 mentre per il risultato esatto, lo 0-2 in favore del canadese prevale @2,50, mentre il 2-0 per Nadal si gioca @3,60.

Nell’altro incontro del martedì si affrontano Casper Ruud-Taylor Fritz: lo statunitense, vincente su Nadal nell’esordio di domenica, vede il bis @1,70, contro il suo avversario @2.10. Per quanto riguarda il primo set, il classe 1997 è avanti @1,72, mentre il norvegese è offerto @2.00.

