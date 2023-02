Pronostici Tennis ATP Cordoba 2023. In Argentina si gioca il torneo maschile su terra e abbiamo scelto Garin vincente come singola. In FREE PICK vi proponiamo anche una doppia @2.41 di quota con le vittorie di Darderi (sempre a Cordoba) e Moreno (Challenger di Tenerife).

Pronostici Tennis ATP Cordoba 2023: Pedro Martinez-Cristian Garin

La giocata principale sul ATP Cordoba 2023 in Argentina, riguarda la sfida nella notte tra lunedì e martedì con Pedro Martinez-Cristian Garin. Giochiamo il cileno che abbiamo visto molto bene nel weekend in Coppa Davis, sempre su terra, superficie su cui Martinez non gioca da molto, inoltre lo spagnolo è arrivato in Argentina con poco riposo e col fuso orario sulle spalle.

Si gioca in altura, la pallina viaggia tanto e parliamo di due giocatori che scambiano molto. Gavin da sudamericano ha un vantaggio qui e ha un dritto più potente che su una sfida del genere e su questa superficie potrebbe essere la chiave vincente. Prendiamo VITTORIA GARIN @1.90 (stake 0.5).

FREE PICK in Doppia con Darderi e Moreno De Alboran (Challenge Tenerife 3)

Rimaniamo in Argentina con una sfida che si giocherà alle ore 10:00 della mattinata italiana: Luciano Darderi-Hugo Gaston. Il giovane italiano gioca molto su terra e ha dimostrato di essersi adattato molto bene a questa superficie. Ieri ha battuto Ficovic 6-2, 6-2 in soli 40 minuti e prima aveva battuto, sempre dominando 2-0, il tedesco Hanfmann nella sfida di qualificazione. Gaston è reduce dal ritiro dall’Australian Open dove non stava, sono ormai 6 mesi che non sta esprimendo il suo miglior tennis. Su questa superficie dove la palla viaggia veloce potrebbe avere dei problemi ulteriori.

Sempre alle ore 10:00 di martedì mattina ci spostiamo in Spagna, al Challenger Tenerife 3 con Kimmer Coppejans-Nicolas Moreno De Alboran. Andiamo sullo spagnolo che, rispetto al belga, è un giocatore in ascesa che entro fine anno potrebbe risalire molto nel ranking (secondo noi potrà rientrare in top-100), dove invece Coppejans è ormai fermo da tempo tra 200° e 300° posto al mondo, e quella sembra la sua dimensione massima. Su campi molto lenti come quello di Tenerife, Moreno ha una buona esperienza, gioca bene di dritto, di rovescio e ha anche un buon servizio. Giochiamo in doppia la vittoria di Moreno (che potrebbe passare anche con un netto 2-0) e di Darderi che forse è l’ostacolo più grande, ma rimane un raddoppio abbondante di assoluto valore da provare.

DOPPIA @2.41 (stake 0.5)

Luciano Darderi-Hugo Gaston: 1

Kimmer Coppejans-Nicolas Moreno De Alboran: 2

Vediamo le quote principali sui favoriti per la vittoria finale del APT Cordoba, il torneo di tennis argentino

