Fino al 19 febbraio 2023 si disputa l’ATP 250 Buenos Aires in Argentina, uno dei tornei più importanti della stagione su terra battuta. Pronostici Tennis: Carlos Alcaraz grande favorito per l’ATP Buenos Aires 2023. Scopri le quote offerte dai bookmaker per questo grande torneo di tennis.

Pronostici Tennis: Carlos Alcaraz grande favorito

Lo scorso anno vinse il torneo ATP Buenos Aires 2023, Casper Ruud, in rimonta su Diego Schwarzman 2 set a 1. Quest’anno il norvegese ha deciso di non partecipare, ma dall’altra parte i tifosi di casa saranno sicuramente contenti di vedere partecipare il grandissimo favorito Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz non gioca da circa 5 mesi per un problema al braccio che l’ha tenuto lontano anche dai campi australiani.

Come favoriti per il torneo sicuramente troviamo Sebastian Baez, che arriva qui dopo aver alzato il trofeo a Cordoba, e attenzione anche a Lorenzo Musetti, che ha già dimostrato che su terra battuta può esprimere un grande tennis.

Quote ATP Buenos Aires 2023

Alcaraz 1.72

Norrie 9.00

Thiem 11.00

Musetti 11.00

Baez 13.00

Schwarzman 17.00

Ramos 19.00

Cerundolo 23.00

Djiere 29.00

Zapata 34.00

