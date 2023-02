Oggi 16 febbraio 2023, andranno in scena gli ottavi di finale all’ATP di Buenos Aires, dove si affronteranno l’argentino Pedro Cachin contro l’italiano Lorenzo Musetti. Scopri il pronostico Tennis: ATP Buenos Aires, Pedro Cachin-Lorenzo Musetti e le quote offerte dai bookmaker.

Stato di forma dei due tennisti

Per Pedro Cachin, questa è la seconda partita del torneo ATP Buonos Aires, perché ha già affrontato al primo turno Monteiro, vincendo con un netto 7-6/6-4.

Invece per il nostro LorenzoMusetti, essendo testa di serie sarà la prima partita del torneo, soprattutto sarà la prima volta sulla terra in Sud America. Entrambi arrivano a questa partita con un inizio di stagione non spumeggiante, con l’uscita al primo turno agli Australian Open.

Pronostico Tennis: ATP Buenos Aires, Pedro Cachin-Lorenzo Musetti

Ci aspettiamo una partita abbastanza combattuto a differenza di come pensano i bookmakers che vedono super favorito il tennista italiano. Sicuramente il tifo e il campo offriranno a Cachin la possibilità di portare la partita per le lunghe, dove potrebbe addirittura strappare un set.

Il nostro pronostico è la vittoria di Musetti per 2-1, quota offerta a 3.50 su Sisal e su Starcasinò e a quota 3.40 su Goldbet.

