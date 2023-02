Il torneo di tennis ATP Dubai 2023 di gioca fino al 4 marzo e il grande favorito per la conquista del torneo secondo i bookmaker è il tennista serbo Novak Djokovic. Pronostici Tennis ATP Dubai 2023: le quote incoronano Novak Djokovic, ma occhio anche a Daniil Medvedev.

Quote Vincente ATP Dubai 2023

Il super favorito dalle quote offerte dai principali bookmaker per la vittoria dell’APT Dubai 2023 è Novak Djokovic, che rientra nel circuito dopo aver vinto gli Australian Open 2023 e viene offerto vincente a quota 1.75 su Sisal e a 1.77 su Starcasinò

Ma attenzione a Daniil Medvedev, che sta tornando a un livello altissimo ed è reduce da 2 tornei vinti, bancato vincente a quota 5, mentre a quota 11 Andrej Rublev, che difende il titolo vinto l’anno scorso, stessa quota offerta per il successo di Felix Auger.

Djokovic 1.72

Medvedev 5.00

Rublev 11.00

Auger 11.00

Khachanov 15.00

Zverev 23.00

Lorenzo Sonego l’unico azzurro nel tabellone quote

Come tennista italiano troviamo solo Lorenzo Sonego, che sta giocando un gran tennis, ma non è assolutamente un favorito qui a Dubai e viene offerto vincente a quota 41.

Oltre alle quote dei bookmaker, anche per la nostra redazione il grande favorito per la vittoria è Novak Djokovic, solo un grande Daniil Medvedev potrebbe strappare il titolo al fortissimo tennista serbo.