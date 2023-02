Questa sera andranno in scena gli ottavi di finale al torneo APT Santiago di tennis in corso di svolgimento in Cile. Pronostici Tennis di Oggi: Jaume Munar-Lorenzo Musetti ATP Santiago, scopri lo stato di forma dei due tennisti e le quote offerte dai bookmaker per questo match.

Stato di forma dei due tennisti

Si affronteranno nella notte il tennista spagnolo Jaume Munar, contro l’italiano Lorenzo Musetti, agli ottavi di finale dell’ATP Santiago 2023.



I due giocatori si sono già affrontati 2 volte in passato, dove ha sempre avuto la meglio il tennista spagnolo. Dopo quelle sconfitte subite in passato, Musetti è però molto cresciuto sia a livello di gioco, oltre ad aver ottenuto risultati molto importanti rispetto al suo avversario.

Pronostici Tennis di Oggi: Jaume Munar-Lorenzo Musetti ATP Santiago

Il match di tennis degli ottavi di finale dell’EPT Santiago si giocherà in notturna dove le condizioni avvantaggiano il nostro giocatore.

Sarà una partita molto combattuta in cui Lorenzo Musetti dovrà cercare di chiudere il punto più velocemente possibile, per evitare che si entri in lotta con un giocatore come Jaume Munar, che sicuramente è più abituato a giocare lunghi scambi.

Pronostico: decidiamo di pronosticare il 2-0 di Musetti offerto a quota quota 2.20, sia su Sisal che su Starcasinò

