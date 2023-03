Per i trentaduesimi di finale, al torneo di tennis Master di Indian Weels, si affrontano oggi il tennista argentino Diego Schwartzman opposto al norvegese Casper Ruud. Pronostico Tennis Indian Weels: Diego Schwartzman-Casper Ruud di oggi 10/03/2023, scopri il nostro pronostico per questo match e lo stato di forma dei due tennisti.

Precedenti tra Diego Schwartzman-Casper Ruud

I due tennisti si conoscono molto bene, infatti si sono scontrati già 8 volte, ed è in vantaggio Diego Schwartzman, che ha vinto 5 incontri sugli otto disputati, mentre Casperr Ruud si è imposto solo tre volte.

Stato di forma dei due tennisti

Casper Ruud non arriva al top della preparazione propria fisica a questo incontro dei trentaduesimi di Indian Weels, ma neppure Diego Schwartzman, che arriva molto sfiduciato e dalle ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa, ha sottolineato di avere sia problemi fisici che familiari e viene da 18 sconfitte nelle ultime 20 partite giocate.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker non ci dovrebbe essere partita. Il successo del tennista norvegese Ruud infatti è pagato a quota 1.33 su Starcasinò e a quota 1.35 su Sisal, mentre la vittoria del tennista americano Schwartzman bancata a 3.40.

Pronostico Tennis Indian Weels: Diego Schwartzman-Casper Ruud di oggi 10/03/2023

Anche per noi la partita si prospetta a senso unico, e optiamo come pronostico per il 2 a 0 di Casper Ruud, offerto a quota 2 su Sisal e a quota 2.05 su Goldbet.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione