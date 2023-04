Oggi sono in programma i sedicesimi di finale al torneo di tennis APT Marrakech 2023, il torneo si concluderà con la finale in programma il 9 aprile. Pronostico Tennis di Oggi: Aslan Karatsev-Francesco Passaro ATP Marrakech 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Stato di forma dei due tennisti

Entrambi i tennisti arrivano a questo match dei sedicesimi di finale dell’ATP Marrakech 2023, non giocando un buon tennis. Aslan Karatsev è reduce da molte sconfitte, giocando un tennis di bassissimo livello ed è lontanissimo dalla sua miglior forma fisica.

Il nostro Francesco Passaro, è reduce dal ritiro nel torneo di Indian Wells, ed è uscito al primo turno alle qualificazioni per l’ATP Master 1000 di Miami appena concluso con la sconfitta in finale del nostro Jannik Sinner.

Pronostico Tennis di Oggi: Aslan Karatsev-Francesco Passaro ATP Marrakech 2023

Il campo da gioco è in terra battuta, con una superficie molto lenta, quindi noi prevediamo scambi prolungati tra i due tennisti e Passaro è sicuramente più adatto a questa superficie di gioco, avendo basato la carriera e la sua tipologia di gioco.

Il nostro pronostico vede quindi favorita la vittoria di Francesco Passaro, mentre per i boookmaker è favorita la vittoria del tennista russa a 1.80, mentre il successo del giocatore italiano è pagata a quota 2 su Sisal e su Starcasinò.

