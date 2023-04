Oggi 4 aprile 2023, si gioca il derby austriaco tra Dominic Thiem-Sebastian Ofner, valido per i sedicesimi di finale del torneo di tennis Atp di Estoril 2023. Pronostico Tennis Atp Estoril Open 2023: Dominic Thiem-Sebastian Ofner, scopri lo stato di forma dei due tennisti e le quote offerte dai bookmaker per questo match.

Stato di forma dei due tennisti

Dominic Thiem arriva a questo match dei sedicesimi di finale del torneo di tenni ATP Estoril Open 2023, dopo aver perso ben 9 partite delle ultime 10 giocate, mentre Sebastian Ofner ha vinto 7 degli ultimi 10 match disputati.

Ricordiamo però che Thiem è arrivato ad essere il giocatore numero 2 del ranking mondiale, prima di subire un brutto infortunio e che ora stà faticando molto per tornare in forma, ma oggi giocherà su terra battuta, la sua superficie preferita contro un giocatore nettamente meno forte.

I due giocatori si sono affrontati già tre volte, e Thiem conduce per 2 vittorie a 1, l’ultima volta si sono affrontati all’Atp di Kitzbuhel in Austria e ha vinto al terzo set Thiem per 6 a 3.

Pronostico Tennis Atp Estoril Open 2023: Dominic Thiem-Sebastian Ofner

Le quote offerte dai bookmaker vedono favorita la vittoria di Dominic Thiem, bancata a quota 1.60 su Starcasinò e a quota 1.62 su Sisal, mentre il successo di Sebastian Ofner è pagato a quota 2.30.

Pronostico: ci aspettiamo una partita molto combattuta, ma l’intelligenza di gioco Thiem alla fine peserà sull’esito finale dell’incontro di tennis e quindi decidiamo di giocare la sua vittoria.

