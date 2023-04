Fino al 16 aprile nel Principato di Monaco, va in scena l’ATP Montecarlo Master 1000 di tennis, lo scorso anno vinto dal greco Stefanos Tsitsipas. ATP Montecarlo 2023: il favorito per la vittoria, le quote per le scommesse e i nostri consigli per i match di tennis.

Giocatori assenti ATP Montecarlo 2023

Si parte oggi con la prime partite dell’ATP Master 1000 Montecarlo 2023 di tennis, torneo che vede però molti tennisti assenti come i due giocatori spagnoli Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, assenti perchè non al top della forma.

Le quote vedono favorito Novak Djokovic

Sarà invece presente l’uomo da battere, il tennista serbo Novak Djokovic, che però non gioca una partita su terra battuta da circa sei mesi, ma ha dichiarato di sentirsi in forma e pronto per vincere torneo. Anche per i bookmaker sarà l’uomo da battere, il suo successo è offerto a quota 2 su Sisal e Starcasinò.

Attenzione al campione in carica Stefanos Tsitsipas

Il tennista greco Stefanos Tsitsipas, si è già imposto all’ATP Montecarlo per ben 2 volte, ma si presenta al via di questa nuova edizione non in formissima, dopo i deludenti risultati ottenuti nei tornei giocati in America. Alla stampa ha dichiarato di avere ancora problemi con il gomito dovuti al precedente infortunio. La sua vittoria è pagata 8 volte la posta giocata.

Casper Ruud e Jannik Sinner in ottima forma

Uno dei giocatori più in forma è il tennista norvegese Casper Ruud, che oggi giocherà la finale del torneo ATP Estoril contro Kecmanovic e potrebbe fare molto bene a questo ATP Montecarlo 2023. Per i bookmaker la vittoria del tennista norvegese è bancata a quota 12

Occhio anche la nostro Jannik Sinner, che ha dimostrato che su terra sta giocando veramente bene, anche su al torneo di Montecarlo negli scorsi anni non ha mai giocato ottime partite. Per i bookmaker la sua vittoria è pagata a quota 12.