Pronostico ATP Stoccarda 13 giugno. Martedì andrà in scena il match tra Nick Kyrgios e Yibing Wu valido per l’accesso al secondo turno qui a Stoccarda, per il primo torneo su erba dell’anno.

Pronostico ATP Stoccarda 13 giugno: lo stato di forma dei due tennisti

Per la felicità di molti ragazzi,oggi tornerà Nick Kyrgios nel circuito. Nick dopo una grandissima passata stagione dove fece semifinale a US open e finale a Wimbledon fu costretto a ritirarsi per un infortunio al polso che lo ha costretto a saltare anche il suo amato Australian Open.

Dall’altra parte troviamo Yibing Wu un giovane giocatore cinese, molto forte che però è ancora acerbo su questa superficie. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Comparazione delle migliori quote

Le quote vedono favorito chiaramente Kyrgios che quota circa @1.25, mentre troviamo Wu a circa quota @4.00. Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano, per il testa a testa tra questi due tennisti.

Pronostico ATP Stoccarda 13 giugno: free pick Kyrgios-Wu

Rientrare dopo un anno di assenza dal circuito sicuramente non è facile, ma il tennista australiano ci ha insegnato che nulla è impossibile. Wu sicuramente dovrà essere bravo a cercare di far muovere Kyrgios e di fargli spendere più benzina possibile.

L’arma più forte dell’australiano è sicuramente il servizio e il dritto, che come ben sappiamo su questa superficie diventano importantissimi. Fatte queste premesse, ci aspettiamo una partenza molto lenta di Kyrgios e decidiamo di prenderci un over game che troviamo a 22.5 a quota circa @1.80.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.