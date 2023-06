Domani 16 giugno 2023, andranno in scena all’ATP di Stoccarda in Germania, i quarti di finale di questo primo torneo sull’erba. Si affronteranno Lorenzo Musetti contro il giocatore francese Fraces Tiafoe, si preannuncia un partita molto divertente.Pronostico Tennis: Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe, quarti di finale ATP Stoccarda, scopri lo stato di forma dei due tennisti, le quote offerte dai bookmaker, e il pronostico gratuiti dei nostri tipster esperti di tennis.

Lo stato di forma dei due tennisti per questo incontro

Partiamo proprio da Lorenzo Musetti, che è reduce da due grandi vittorie, soprattutto perché su erba non aveva mai ottenuto dei buonissimi risultati fino ad ora, mentre qui a Stoccarda ha sconfitto prima Gojo in due Sat e poi Barrère sempre in due set.

Dall’altra parte delle rete troviamo il tennistra transalpino Frances Tiafoe, che essendo una testa di serie, ha giocato un solo incontro qui a Stoccarda, dove ha vinto 7-6/6-4.

I due giocatori si sono affrontati cinque volte e conduce Musetti 3-2, questo è sicuramente un dato importante, attenzione però che su erba è la prima volta che giocano contro. Tiafoe ha sicuramente molta più esperienza rispetto al tennista italiano su questa superficie.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Stoccarda, vedono favorita la vittoria di Frances Tiafoe, offerta a quota 1.44 su Starcasinò e a quota 1.45 su Sisal, mentre il successo di Lorenzo Musetti è pagato a quota 2.70.

Pronostico Tennis: Lorenzo Musetti-Frances Tiafoe

Per questa partita dei quarti di finale dell’ATP Stoccarda 2023, decidiamo di non sbilanciarci sul risultato del vincitore di questa partita, poiché potrebbe diventare una partita davvero combattuta, dunque ci prendiamo l’over game che troviamo a 22.5 a quota 1.80

