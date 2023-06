Programma Tennis 19-25 giugno 2023. Vediamo cosa ci attende questa settimana per i tornei ATP e WTA di Tennis. Si gioca ad Halle e al Queen’s in ambito maschile mentre per il femminile ci sono i tornei di Berlino e Birmingham.

Programma Tennis 19-25 giugno 2023: ATP Halle

Prende il via oggi il torneo ATP 500 di Halle. Senza il dominatore di questo torneo, Roger Federer, quest’anno si presenterà ai nastri di partenza in qualità di detentore del titolo Hubert Hurkacz, che nella passata edizione ha avuto la meglio in finale su Daniil Medvedev.

Il tennista russo stavolta si presenta perl in campo come testa di serie numero uno ed esordirà con l’americano Marcos Giron, proveniente dalle qualificazioni. Uno degli idoli di casa, Alexander Zverev, esordirà contro Dominic Thiem, mentre il campione in carica Hurkacz se la vedrà con un altro americano proveniente dalle qualificazioni, ovvero Eubanks.

Presenti nel tabellone principale anche due italiani, ovvero Jannik Sinner, testa di serie numero 4, che dovrà vedersela con Richard Gasquet (un solo precedente e a favore dell’altoatesino), mentre Lorenzo Sonego dovrà affrontare subito il pericoloso australiano Nick Kyrgios, che lo ha già battuto due volte su due in passato. In caso di successo per entrambi gli azzurri, ci sarebbe subito il derby al secondo turno.

Andrei Rublev, testa di serie numero 3, esordirà contro il cinese Wu, mentre nell’ultimo spicchio di tabellone c’è uno degli osservati speciali, la testa di serie numero 2, Stefanos Tsitsipas, che esordirà contro il francese Gregoire Barrere.

Programma Tennis 19-25 giugno 2023: ATP Queen’s di Londra

Lunedì 19 giugno prende il via anche la centoventesima edizione del Queen’s, che si gioca a Londra e per la prima volta dopo tanti anni senza una Regina in carica in Inghilterra, visto che ora sul trono siede Re Carlo III (quarantunesima edizione con un regnante maschile). Il nostro Matteo Berrettini, vincitore delle ultime due edizioni del torneo, non sarà ai nastri di partenza. Ufficialmente non è stato ancora fornito un motivo, ma in Inghilterra sostengono si tratti dei soliti problemi agli addominali. Insomma, continua il 2023 da incubo per il 27enne romano, che ora sprofonderà fuori dalla top 100 nel ranking ATP.

L’altro italiano nel tabellone principale è Lorenzo Musetti, che esordirà con il tedesco naturalizzato britannico Jan Choinski, numero 170 del mondo, che ha avuto accesso al torneo grazie ad una wild card. In caso di successo, al secondo turno Musetti troverebbe Ben Shelton, poi potrebbe incrociare la testa di serie numero 2, ovvero Holger Rune.

Testa di serie numero uno è Carlos Alcaraz, che giocherà per riprendersi la vetta del ranking partendo dalla sfida col francese Fils. Tanti gli inglesi ai nastri di partenza oltre a Choinski: Cameron Norrie se la vedrà con Kecmanovic, Dan Evans con Seb Korda, mentre Andy Murray (ultimo inglese vincitore nel 2016), se la vedrà con la testa di serie numero 7 Alex De Minaur.

WTA Berlino: protagoniste e programma

A Berlino va invece in scena un 500 WTA che si gioca per la terza volta sull’ebra e che lo scorso anno ha visto trionfare la svizzera Belinda Bencic. L’elvetica non potrà comunque difendere il suo titolo, ma non ci saranno nemmeno tenniste italiane ai nastri di partenza. Non mancano, tuttavia, gli spunti di interesse, con il derby al primo turno tra le ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova. Nella stessa porzione di tabellone si trova Sabine Lisicki, ex finalista di Wimbledon che se la vedrà con la francese Caroline Garcia.

Subito interessante anche la sfida Siniakova-Gauff, mentre Ons Jabeur va alla ricerca della sua forma migliore in vista di Wimbledon, e troverebbe in semifinale Elena Rybakina. Numero 1 del tabellone è la bielorussa Aryna Sabalenka, che esordirà con la tutt’altro che insidiosa Zvonareva.

WTA Birmingham: protagoniste e programma

A Birmingham, si gioca il WTA 250 con tre italiane in gara, ovvero Camila Giorgi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana è reduce dall’eliminazione al secondo turno in quel di Nottingham, ma proverà a replicare il risultato della scorsa edizione, quando arrivò ai quarti di finale. La prima avversaria sull’erba britannica per Giorgi sarà Venus Williams, che ha da poco compiuto 43 anni e che entra in tabellone grazie ad una wild card. Due i precedenti (Australian Open 2015 e US Open 2018) con l’americana che si è imposta in entrambi i casi. Se dovesse vincere, Giorgi si potrebbe trovare di fronte la numero 2 del seeding Jelena Ostapenko, che esordirà contro Noskova.

Per Jasmine Paolini, invece, c’è subito Magda Linette, mentre Elisabetta Cocciaretto affronterà la numero 7 del seeding Shuai Zhang, due avversarie non proprio in forma, ma comunque altamente insidiose e per giunta il rapporto con l’erba delle due azzurre non è propriamente eccezionale.

Favorita numero uno secondo il seeding è Barbora Krejcikova, ma attenzione anche alla Ostapenko. Tra i match più interessanti del primo turno anche il confronto russo-ucraino tra Potapova e Kostyuk. In tabellone anche Elina Svitolina, che se la vedrà subito con Linda Fruhvirtova, classe 2005 che è stata una delle sorprese ad inizio anno.

