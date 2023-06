Domani 21 giugno 2023, andranno in scena i quarti di finale al torneo di tennis ATP Londra, il match vede opposti il campione spagnolo Carlos Alcaraz contro al tennista della Repubblica Ceca, Jiri Lehecka. Pronostici Tennis: Carlos Alcaraz-Jiri Lehecka, quarto di finale ATP Londra del 22/06/2023, scopri lo stato di forma dei due tennisti, le quote offerte dai bookmaker, e il pronostico gratuito dei nostri tipster esperti di tennis.

Lo stato di forma dei due tennisti per questo incontro

Per Carlos Alcaraz, dopo il grande rammarico ai Roland Garros, dove ha perso contro Novak Djokovic, giocando però solo due set reali, prima di avere dolori fisici, si presenta qui a Londra come il super favorito per la vittoria finale del torneo. La prima apparizione però non ha convinto tantissimo, visto che ha vinto solamente in rimonta contro un tennista modesto come Rinderknech.

Jiri Lehecka oramai sta dimostrando che a questo livello ci sa stare e sta davvero impressionando per l’ottimo gioco messo in campo. Al primo turno ha trovato una gran bella vittoria contro Davidovich, in una partita non così scontata.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Londra, vedono nettamente favorita la vittoria di Carlos Alcaraz, offerta a quota 1.18 su Starcasinò e a quota 1.21 su Sisal, mentre il successo di Jiri Lehecka è pagato a quota 4.55.

Pronostici Tennis: Carlos Alcaraz-Jiri Lehecka

Carlos Alcaraz, non sembra abbia ancora trovato il feeling giusto con questa superficie.Fatica ancora molto a esprimere il suo gioco. Il tennista ceco, Jiri Lehecka, dall’altra parte è dotato di un buon servizio e un ottimo dritto, che sicuramente su questa superficie in erba possono aiutarlo molto.

Pronostico Tennis di Oggi: decidiamo di prenderci la vittoria di un set di Lehecka, perché vediamo ancora in Alcaraz qualche lacuna in questo inizio di tournée su erba. Troviamo Lehecka vince almeno un set a quota 2.10

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.