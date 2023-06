Programma Tennis 26 giugno-2 luglio 2023. Ci avviciniamo a Wimbledon dove la nostra redazione si sta preparando con una grande copertura di articoli con analisi, migliori quote, pronostici, consigli per le scommesse, video e anche dirette live su YouTube! Intanto vediamo i tornei ATP/WTA che ci attendono questa settimana.

Risultati degli ultimi tornei ATP/WTA

Nella settimana appena conclusa prima volta sull’erba anche per Carlos Alcaraz, 20enne spagnolo che succede a Matteo Berrettini al Queen’s di Londra superando in finale l’australiano Alex De Minaur con un doppio 6-4. Si tratta dell’11° titolo in carriera per l’iberico, il 5° del 2023 che da lunedì gli consentirà di superare Novak Djokovic e di riprendersi così la vetta del ranking ATP.

Vince per la prima volta su erba anche Alexander Bublik che trionfa all’ATP 500 di Halle battendo in finale Andrey Rublev in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3.

Sull’erba di Berlino è invece Petra Kvitova a vincere il torneo WTA 500 contro Donna Vekic in due set con il punteggio di 6-2, 7-6. Jelena Ostapenko torna a vincere un torneo dopo un anno e mezzo trionfando nel WTA 250 di Birmingham: battuta la ceca Barbora Krejcikova 7-6(8), 6-4.

Programma Tennis 26 giugno-2 luglio 2023: ATP Maiorca

Ha preso il via ieri il torneo ATP 250 di Mallorca, che a partire dal 2016 ha inaugurato, seppur in campo femminile, la tradizione spagnola sull’erba. Dopo alcuni anni il torneo è stato esteso anche al maschile e quest’anno vedrà come principale favorito il greco Stefanos Tsitsipas, wild card e testa di serie numero uno, che scenderà in campo a partire dal secondo turno (ottavi di finale) e che ai quarti potrebbe trovare il francese Richard Gasquet. Ultimo torneo in carriera per Feliciano Lopez, mentre sono stati costretti al forfait Kyrgios e Humbert.

Programma Tennis 26 giugno-2 luglio 2023: ATP e WTA Eastbourne

Due gli italiani nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Eastbourne. Tra questi c’è Lorenzo Sonego, che nel 2021 qui arrivò fino alla finale, andando vicino al trionfo a 10 anni dalla vittoria di Andreas Seppi nel 2011. L’azzurro debutterà contro il cinese Zhizhen Zhang, reduce da due eliminazioni al primo turno. Marco Cecchinato, invece, se la vedrà con l’americano Mackenzie McDonald: si tratta del 3° incrocio tra i due, con i precedenti assolutamente in equilibrio visto il successo dell’americano agli Australian Open del 2021 e quello del siciliano quest’anno a Roma. Chi passerà il turno se la vedrà con Taylor Fritz, uno dei favoriti per la vittoria finale assieme a de Minaur e Paul.

Ci sono due italiane nel tabellone principale del torneo WTA 500 di Eastbourne, evento sull’erba nel quale Elena Rybakina e Caroline Garcia saranno rispettivamente le prime due teste di serie. Attenzione anche a Jessica Pegula, Maria Sakkari ed Ons Jabeur, che potrebbe trovarsi sulla strada di Camila Giorgi. L’azzurra debutterà contro la russa Anastasia Potapova già battuta nell’unico precedente risalente al 2022 durante gli Australian Open. Jasmine Paolini ha invece staccato il pass attraversando le qualificazioni e una vittoria sofferta contro Jodie Burrage in due set (7-5 6-4), dopo aver superato precedentemente la britannica Ranah Akua Stoiber.

Programma Tennis 26 giugno-2 luglio 2023: WTA Bad Homburg

Erano ben quattro le italiane nel main draw del Wta 250 di Bad Homburg, ma una ha già salutato l’erba tedesca. Si tratta di Martina Trevisan, che ha ceduto in due set ad Alizé Cornet (6-4 6-2). Avanti Sara Errani, che si è resa protagonista di una bella prova contro la belga Maryna Zanevska battendola in due set con il punteggio di 6-2 6-3. Ora per l’azzurra ci sarà la vincente tra Christian e Graceva.

Elisabetta Cocciaretto, numero 41 del mondo e unica italiana tra le prime 8 teste di serie, scenderà in campo oggi per la prima volta contro Evgeniya Rodinam numero 328 WTA. Lucia Bronzetti, numero 62, infine sfiderà l’austriaca Julie Grabher, numero 55 del ranking. La numero 1 Iga Swiatek debutterà contro la tedesca Tatjana Maria.

