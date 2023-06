Pronostico Tommy Paul-Sebastian Baez. Oggi andranno in scena gli ottavi di finale all’ATP di EASTBOURNE dove si affronteranno Tommy Paul contro Sebastian Baez.

Pronostico Tommy Paul-Sebastian Baez: lo stato di forma dei tennisti

L’argentino Sebastian Baez, dopo un inzio di stagione molto sottotono, sembra stia ritrovando il suo miglior tennis. Sicuramente a ridare fiducia è stata la vittoria qui a eastbourne contro Borges in 2 set netti.

Dall’altra parte l’americano Tommy Paul invece è uno specialista di questa superficie. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Comparazione quote Tennis

Vediamo la comparazione delle migliori quote testa a testa sul mercato italiano per quanto riguarda questa sfida di Tennis ATP.

Le quote vedono favorito Paul offerto @1.20 mentre troviamo Baez a quota @4.50. Le quote quindi parlano in modo chiaro. Vedono nettamente favorito Paul per questo primo scontro tra i due.

Pronostico Tommy Paul-Sebastian Baez: i nostri consigli

Decidiamo di non sbilanciarci su un esito fisso, visto le qualità dei due tennisti. Baez sembra aver trovato le contromisure per giocare bene anche su questa superficie. L’argentino se vorrà avere delle chance, dovrà essere bravo a far muovere l’americano e farlo giocare lontano dalla linea di fondo. Ci prendiamo l’over 20.5 game che troviamo a quota @1.80 circa.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.