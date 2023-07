Per i pronostici tennis di oggi 17/07/2023, andranno in scena i sedicesimi di finale del torneo di tennis ATP di Gstaad, dove si affronteranno il giocatore francese Alexandre Muller, opposto al tennista austriaco Domenic Thiem. Pronostici Tennis di oggi 17/07/2023: Alexandre Muller-Dominic Thiem, ATP Gstaad, scopri le quote offerte dai bookmaker e il pronostico dei nostri esperti di tennis.

Lo stato di forma dei due tennisti per questo incontro di tennis

Dopo la fine del torneo di Wimbledon, che ha visto il trionfo di Carlos Alcaraz, si ritorna sulla famosa terra rossa di Gstaad. Il match di oggi 17/07/2023 sarà sicuramente un partita molto interessante.

Da una parte del campo troviamo Alexandre Muller, un giocatore che nell’ultimo anno sta dimostrando di aver trovato una qualità di tennis molto importante. Dall’altra parte della rete troviamo un Dominic Thiem ancora in ripresa dall’infortunio subito nel 2021. I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera e lo faranno oggi per la prima volta.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis di Gstaad, vedono favorita la vittoria di Dominic Thiem, offerta a quota 1.80 su Starcasinò e a quota 1.8o su Sisal, mentre il successo di Alexandre Muller è pagato 2 volte la posta giocata.

Pronostici Tennis di oggi 17/07/2023: Alexandre Muller-Dominic Thiem, ATP Gstaad

Questo match di tennis se si fosse giocato 2 anni fa, Alexandre Thiem sarebbe stato il super favorito, ma in questo momento così non è.

Ci aspettiamo una partita combatutta, dove sicuramente Alexandre Muller se vorrà avere delle chance concrete dovrà essere bravo a non giocare molto lontano dal campo.

Pronostico Tennis di Oggi 17/07/2023: decidiamo di andare a prenderci la vittoria di Dominic Thiem a quota 1.80.

