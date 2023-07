Programma Tennis 17-23 luglio 2023. Vediamo i tornei ATP e WTA che ci attendono questa settimana post-Wimbledon con la grande vittoria di Alcaraz. In campo maschile si gioca a Bastad, Gstaad e Newport mentre nel femminile sono attesi i tornei di Budapest e Palermo.

Carlos Alcaraz re di Wimbledon, battuto Djokovic

Apriamo doverosamente sul gran finale di Wimbledon dove a vincere è stato Carlos Alcaraz che ha interrotto lo strapotere di Novak Djokovic degli ultimi cinque anni imponendosi al quinto set dopo quasi cinque ore di gara: 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4, un risultato che ci fa chiudere con una cassa facile grazie al OVER 40.5 GAMES proposto dai nostri esperti.

Il 20enne spagnolo conquista così il suo secondo Major dopo gli US Open 2022 e mantiene il primo posto nella classifica ATP. Proprio lo US Open sarà il prossimo ed ultimo slam stagionale di Tennis, ma ora andiamo a vedere i tornei ATP e WTA che ci attendono questa settimana.

Programma Tennis 17-23 luglio 2023: i tornei ATP

Iniziamo dal tennis maschile con i tornei ATP in programma. Iniziamo dal ATP 250 di Bastad, sulla terra rossa di Svezia, che vedrà quest’anno tre italiani nel tabellone principale: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato. Il primo partirà direttamente dal secondo turno e attende proprio il vincente della sfida tra Arnaldi e il finlandese Emil Ruusuvuori. Cecchinato, invece, esordirà con un qualificato e al secondo turno incontrerebbe il russo Andrey Rublev, reduce dai quarti a Wimbledon.

Nel tabellone principale del torneo svedese anche gli ultimi due vincitori: Casper Ruud nel 2021 e Francisco Cerundolo nel 2022. Il norvegese potrebbe incontrare subito l’altro Cerundolo, Juan Manuel.

Sulla terra rossa di Gstaad appuntamento con un ATP 250 che nel 2018 è stato il primo torneo vinto da Matteo Berrettini. Qui in passato ha trionfato anche Fabio Fognini e proprio Fognini sarà uno dei due italiani nel tabellone principale grazie ad una wild card: all’esordio se la vedrà con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, con il quale ci sono ben 12 precedenti e un bilancio di 10-2 in favore del ligure. Al secondo turno possibile derby con Lorenzo Sonego.

Non ci sarà il detentore del titolo, ovvero il norvegese Casper Ruud, impegnato nel torneo di Bastad, mentre la testa di serie numero uno è Roberto Bautista Agut. Tra gli altri big presenti a questo torneo, l’idolo di casa Stan Wawrinka e l’austriaco Dominic Thiem, sorteggiato in una parte favorevole del tabellone.

Infine un altro APT 205, quello di Newport, sull’erba americana, da dove si gioca dal 1976. Una delle novità di quest’anno è il ritorno di Kevin Anderson, sudafricano che aveva vinto qui nel 2021 e che vanta nel suo curriculum due finali agli US Open, entrambe perse tra 2017 e 2018. Al primo turno se la vedrà con il canadese Gabriel Diallo, un avversario sulla carta abbordabile.

Tra gli altri tennisti nel tabellone principale anche John Isner, che ha vinto il torneo ben quattro volte (l’ultima nel 2019), mentre la testa di serie numero uno sarà Tommy Paul. Presente anche Maxime Cressy, vincitore dell’edizione 2022. Nessun italiano, invece, nella entry list. Ecco la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale di questo torneo:

Programma Tennis 17-23 luglio 2023: i tornei WTA

Al via lunedì la trentaquattresima edizione del Palermo Ladies Open, evento che dopo alcuni anni di pausa torna ad essere tra i più attesi del post-Wimbledon. Sono in tutto nove le azzurre al via (sette entrate di diritto nel tabellone principale e due provenienti dalle qualificazioni) e il sorteggio non è stato propriamente benevolo. Martina Trevisan esordirà con la russa Daria Kasatkina, testa di serie numero uno, mentre per Sara Errani ci sarà la numero due del seeding Qinwen Zheng.

Camilla Rosatello se la vedrà con la svizzera Viktorija Golubic. Non dovrebbe avere problemi Jasmine Paolini, che al primo turno avrà l’olandese Arantxa Rus. Elisabetta Cocciaretto dovrà fare attenzione alla spagnola Sara Sorribes Tormo, mentre Lucia Bronzetti si troverà dall’altra parte della rete Erika Andreeva.

Lucrezia Stefanini affronterà Olga Danilovic, figlia di Sasha, ex stella del basket. Nuria Brancaccio, proveniente dalle qualificazioni, se la vedrà con la francese Tessah Andrianjafitrimo; infine Aurora Zantedeschi, che ha vinto il derby con Martina Colmegna, affronterà un’altra transalpina, Diane Parry. Ecco di seguito le quote antepost sulle favorite per la vittoria finale.

Diversi forfait al Budapest Grand Prix WTA 250, torneo che si gioca sulla terra rossa e che prima ancora della compilazione del tabellone principale ha perso nell’ordine Anastasia Potapova, Anna Kalinskaya e Sorana Cirstea. Rinuncia, a tabellone compilato, anche Camila Giorgi, che avrebbe dovuto affrontare Storm Hunter, già battuta in due occasioni. Al suo posto entra in tabellone l’argentina Nadia Podoroska, che diventa numero 9 del seeding. Dopo il ritorno in campo a Wimbledon, dove aveva dovuto cedere di fronte alla neo-francese Varvara Gracheva, Giorgi deve dunque rinviare il suo ritorno in campo.

