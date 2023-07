Pronostico Marco Cecchinato-Pavel Kotov. Oggi andranno in scena i sedicesimi di finale all’ATP di Bastad dove si affronteranno Marco Cecchinato contro Pavel Kotov. Vediamo le analisi e i migliori consigli per i pronostici sul Tennis.

Pronostico Marco Cecchinato-Pavel Kotov: lo stato di forma dei tennisti

Dopo un grande inizio di stagione, Marco Cecchinato sta faticando molto ha ritrovare risultati. È reduce da 5 sconfitte nelle ultime 5 partite, chiaramente ha affrontato degli avversari di un livello superiore al suo.

Dall’altra parte troviamo il russo Pavel Kotov che è reduce da grandi prestazioni e sopratutto da 4 vittorie nelle ultime 5 partite.

Pronostico Marco Cecchinato-Pavel Kotov: le migliori quote

Le quote vedono favorito Cecchinato @1.80 mentre troviamo Kotov con quota sopra la pari. Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria di questo match.

Le nostre scommesse su Cecchinato-Kotov

I due giocatori si sono affrontati 2 volte e al momento siamo sull’1-1. Se questo scontro si fosse giocato due mesi fa, sicuramente il super favorito sarebbe stato Cecchinato.

Ci aspettiamo una partita combattuta, entrambi sanno giocare molto bene su questa superficie e ci aspettiamo davvero uno scontro serrato. Decidiamo di andare a prenderci la vittoria di Kotov a quota@2.20, visto condizioni di gioco espresse nell’ultimo periodo.

