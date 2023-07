Programma Tennis 24-30 luglio 2023. Vediamo i tornei ATP e WTA che ci attendono in questa settimana che ci porta verso la fine del mese di luglio. Particolare attenzione al torneo di Amburgo (sia maschile che femminile), ma anche ad Umago abbiamo tre rappresentati azzurri che possono fare bene.

Programma Tennis 24-30 luglio 2023: i tornei ATP

Ci sarà un solo italiano nel tabellone principale del torneo di Amburgo. L’ATP 500 Hamburg European Open, in programma sulla terra battuta tedesca, vede in campo Lorenzo Musetti, numero 16 del mondo, che esordirà contro il qualificato Ymer (leggi qui la nostra free pick), e in caso di successo incontrerà il vincente tra Botic Van de Zandschulp e Juan Pablo Varillas.

Il carrarese, campione in carica dopo aver battuto 12 mesi fa in finale un certo Carlos Alcaraz, è inserito nel primo quarto della parte bassa del tabellone, con l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie 6 e numero 34 del mondo. Nella stessa metà di tabellone c’è il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 2, al debutto nel torneo contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, mentre ai quarti potrebbe trovare Francisco Cerundolo, numero 5 del tabellone.

Casper Ruud, testa di serie numero 1 e numero 4 del ranking ATP, debutta invece contro l’argentino Sebastian Baez. Nell’altro quarto della parte alta del tabellone, invece, ci sono il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 4 che sfiderà lo slovacco Molcan al primo turno (ne abbiamo parlato QUI) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 7.

Questa settimana si gioca anche la 13° edizione del torneo ATP 250 di Atlanta (cemento), un torneo che negli anni è stato dominato da John Isner. Non ci sono italiani nel tabellone principale ma al primo turno c’è già una sfida interessante: Monfils-Kokkinakis. Un altro spunto di interesse è rappresentato dal ritorno del giapponese Kei Nishikori, che torna nel nel circuito maggiore da Indian Wells del 2021 e che nelle ultime settimane ha disputato tre Challenger, vincendone uno. Il suo primo avversario sarà l’australiano Jordan Thompson, ma nella stessa parte di tabellone ci sono anche Ben Shelton e Taylor Fritz, per une potenziale quarto di finale molto interessante.

Infine il Plava Laguna Croazia Open, torneo ATP 250 che si disputa sulla terra rossa della città marittima di Umago. Non ci sarà il vincitore dell’edizione 2022, ovvero Jannik Sinner (che superò Carlos Alcaraz), ma l’Italia sarà comunque rappresentata nel tabellone principale da Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato.

Il favorito per la vittoria finale è il ceco Jiri Lehecka, che dopo il bye del primo turno potrebbe trovarsi di fronte al secondo turno Dominic Thiem. Testa di serie numero 2 è proprio Sonego, che dopo il bye del primo turno attende il vincente tra Cecchinato e Alexander Shevchenko, rispettivamente numero 96 e 95 del ranking ATP, per quello che potrebbe essere un derby azzurro. Matteo Arnaldi, invece, si presenta ai nastri di partenza con la testa di serie numero 7 e al primo round trova il qualificato De Jong.

Tra i candidati alla vittoria finale anche le teste di serie 3, 4 e 5, ovvero Sebastian Ofner, Roberto Carballes Baena e Christopher O’Connell. Attenzione anche all’elvetico Stan Wawrinka, testa di serie numero 6 che però ha deluso la settimana scorsa nel torneo di casa, mentre il numero 8 Albert Ramos-Vinolas debutterà subito nel derby iberico contro Jaume Munar. Rientra dopo un problema cronico al ginocchio, anche Marin Cilic, assente da gennaio.

Programma Tennis 24-30 luglio 2023: i tornei WTA

Oltre al torneo maschile, ad Amburgo si disputa un WTA 250 che non vedrà nel tabellone principale, causa ritiro, Anett Kontaveit, finalista della passata edizione. Ci sarà, invece, la vincitrice di quella finale, Bernarda Pera, numero 3 del seeding. La statunitense si trova nella parte alta del tabellone, quella in cui è presente la testa di serie numero 1, nonché 22 al mondo, Donna Vekic. La croata affronterà all’esordio l’australiana Hunter e si trova nello stesso quarto di Camila Osorio (numero 8 del seeding) e di Martina Trevisan, azzurra che al debutto dovrà affrontare la statunitense Kalieva per guadagnarsi lo scontro con la colombiana.

L’altra italiana in gara si trova nella parte bassa del tabellone, ovvero Jasmine Paolini (numero 4 del seeding): dopo la qualificata Saville, in caso di vittoria al secondo turno troverà una tra Korpatsch o Carle, mentre ai quarti di finale potrebbe incrociare la testa di serie numero 6 Yulia Putinseva.

Sui campi in terra di Losanna va in scena un torneo WTA 250 in cui Belinda Bencic, numero 15 al mondo, parte come la giocatrice da battere. Tra le teste di serie anche la rumena Irina-Camelia Begu ed Elisabetta Cocciaretto, numero 42 del ranking, che rappresenterà l’Italia, esordendo contro la svizzera Naef, insieme a Lucia Bronzetti (contro la slovena Zidansek all’esordio) e Sara Errani. Tra gli altri nomi importanti ai nastri di partenza ci sono anche Alizé Cornet e la sedicenne russa Mirra Andreeva.

Chiudiamo a Varsavia, sul cemento polacco va in scena il BNP Paribas Warsaw Open, un WTA 250 che ha cambiato superficie proprio in questa edizione (prima era in terra battuta). Le favorite per il successo finale sono la numero uno Iga Swiatek e Karolina Muchova (#18). Nonostante la delusione di Wimbledon, la tennista di casa quest’anno si è imposta a Doha, Stoccarda e Roland Garros, raggiungendo anche le finali di Dubai e Madrid. La ceca, invece, è entrata nella top 20 raggiungendo la finale del Roland Garros, i quarti di finale ad Auckland, Dubai e Indian Wells. Due le italiane nel tabellone principale: ovvero Camila Giorgi, che esordirà con la tedesca Tatjana Maria, e Lucrezia Stefanini, che dovrà vedersela con la ceca Linda Fruhvirtova (numero 56).

