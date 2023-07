Per i pronostici di tennis, oggi 28 luglio 2023, andranno in scena i quarti di finale all’ATP di Umag, dove si affronteranno il tennista spagnolo Jaume Munar, opposto al nostro Lorenzo Sonego. Pronostico Jaume Munar-Lorenzo Sonego, quarti di finale ATP Umag del 28 luglio 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e il pronostico dei nostri tipster esperti di tennis.

Lo stato di forma dei due tennisti

Jaume Munar, dopo la brutta stagione su cemento, sta tornando a esprimere il suo miglior tennis sulla sua superficie preferita. Arriva a questo match con 4 vittorie nelle ultime 5 partite giocate.

Dall’altra parte del campo troviamo un Lorenzo Sonego, che arriva a questo match con uno score molto negativo, sono solo 3 le vittorie nelle ultime 8 partite giocate. I due giocatore non si sono mai affrontati in carriera e lo faranno oggi per la prima volta.

Pronostico Jaume Munar-Lorenzo Sonego

Questa è sicuramente una partita molto complicata per entrambi i giocatori. I due tennisti si conosco molto bene poiché si sono allenati parecchie volte insieme.

Se Lorenzo Sonego riuscirà a giocare come ha giocato ieri contro Marco Cecchinato, sicuramente riuscirà a portare a casa il match. Facciamo attenzione però allo spagnolo, che su questa superficie è molto ostico da affrontare.

Pronostico Tennis: decidiamo di andare a prenderci la vittoria secca di Lorenzo Sonego che troviamo all’incirca a 1.72 su Netbet e a quota 1.73 su Bullibet

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita di tennis

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis di Umag, vedono favorita la vittoria di Lorenzo Sonego, offerta a quota 1.70 su Starcasinò e a quota 1.72 su Sisal, mentre il successo di Jaume Munar è pagato a quota 2.10.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.