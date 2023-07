Programma Tennis 31 luglio – 6 agosto 2023. Vediamo i tornei ATP e WTA che ci attendono per questa prima settimana di agosto. L’azio0ne inizia a spostarsi sui campi americani in attesa dei Masters 1000 e dello US Open.

Programma Tennis 31 luglio – 6 agosto 2023: i tornei ATP maschili

Sul cemento messicano di Los Cabos va in scena un ATP 250 che nel suo palmares vede anche una vittoria dell’italiano Fabio Fognini, anche se nell’edizione di quest’anno non avremo nessun azzurro nel tabellone principale (assente anche il detentore del titolo, il russo Daniil Medvedev). C’è, invece, il greco Stefanos Tsitsipas (favorito assoluto dalle quote antepost SNAI per la vittoria finale del torneo), che al secondo turno potrebbe incappare già in un avversario tosto come John Isner. Strada in discesa, invece, per Cameron Norrie, vincitore nel 2021 e finalista lo scorso anno: cammino agevole fino alla semifinale, quando potrebbe trovare uno tra l’australiano Alex de Minaur e l’americano Tommy Paul.

Nessun italiano nemmeno nel tabellone principale dell’ATP 500 di Washington 2023, torneo su cemento denominato Citi Open. Assente anche in questo caso il vincitore del 2022, l’australiano Nick Kyrgios. La testa di serie numero uno e candidato al successo finale è Taylor Fritz, che nella sua parte di tabellone trova però Christopher Eubanks (numero 11 del seeding e reduce dai quarti di finale a Wimbledon), Alexander Bublik (testa di serie numero 6 e vincitore di Halle) e Hubert Hurkacz (numero 4 del tabellone). Nella parte bassa del tabellone, invece, attenzione al numero 2 del seeding Frances Tiafoe, oltre a Grigor Dimitrov (5), Felix Auger-Alissime (3) e Sebastian Korda (8).

Ultimo appuntamento della stagione su terra rossa è l’ATP 250 di Kitzbuhel. A rappresentare l’Italia nel torneo austriaco sarà il palermitano Marco Cecchinato, visto che Francesco Maestrelli è finito fuori al primo turno delle qualificazioni. All’esordio l’azzurro dovrà vedersela con il colombiano Daniel Elahi Galan, che a Wimbledon è arrivato fino agli ottavi di finale. Cecchinato arriva comunque all’appuntamento molto carico e desideroso di stupire in un torneo in cui ci sono stati in passato quattro vincitori italiani. Sulla carta l’uomo da battere è Dominic Thiem, ma anche il numero uno del seeding, Tomas Etcheverry, che dopo il bye all’esordio potrebbe incrociare al secondo turno Filip Misolic, uno degli idoli di casa. Testa di serie numero 2 è Yannick Hanfmann, mentre numero 3 del seeding è Pedro Cachin. Tra i candidati alla vittoria anche il serbo Laslo Djere, reduce però dalle fatiche di Amburgo.

Programma Tennis 31 luglio – 6 agosto 2023: i tornei WTA femminili

Sul cemento di Washington va in scena il primo combined 500. Sì, perché l’ex WTA 250 di San José (disputato a partire dal 2012) si trasferisce nella capitale assumendo i contorni di un 500, che si gioca sul veloce. La numero uno del seeding sarà l’americana Jessica Pegula, che si trova però in una parte di tabellone piena di insidie, a partire da Sofia Kenin, potenziale avversaria al secondo turno dopo il bye del primo. Un altro primo turno subito caldissimo è quello che vede di fronte Elina Svitolina (wild card) e Victoria Azarenka. Si tratta sostanzialmente del re-match già visto agli ottavi dell’ultima edizione di Wimbledon, quando la mancata stretta di mano tra le due generò inevitabili discussioni e polemiche. Testa di serie numero 2 è Caroline Garcia, che dopo il bye del primo turno attende la vincente tra Andreescu e Kostyuk. Numero 3 del seeding è invece Coco Gauff, finalista del Roland Garros e inserita nello stesso tabellone della transalpina, così come la testa di serie numero 4, la greca Maria Sakkari.

Tanta curiosità per il WTA 250 di Praga, dove saranno protagoniste tenniste affermate e giovani in rampa di lancio. Due le azzurre nel tabellone principale: Sara Errani e Lucrezia Stefanini. La prima esordirà contro una lucky loser, la giapponese Hibino, poi al secondo turno troverà la vincente del derby cinese tra Xinyu Wang e Xiyu Wang. Stefanini, invece, si troverà subito di fronte Kaia Kanepi, mentre al secondo turno affronterebbe potenzialmente la sempre insidiosa francese Alizé Cornet. Al via anche due ex vincitrici di questo torneo: la detentrice del titolo 2022, la diva di casa Marie Bouzkova e la britannica Heather Watson, che a Praga trionfò nel 2014, quando però il torneo si giocava sulla terra rossa.

