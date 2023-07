Pronostico Facundo Bagnis-Dominic Thiem. Martedì 1 agosto andra in scena il primo turno all’ATP di Kitzbuhel dove si affronteranno Facundo Bagnis contro Dominic Thiem. Vediamo analisi e i nostri migliori pronostici sul tennis.

Pronostico Facundo Bagnis-Dominic Thiem: lo stato di forma dei tennisti

Facundo Bagnis dopo un annata 2022 molto complicata, sembra aver ritrovato il suo miglior tennis dopo molto tempo. L’argentino è reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite.

L’austriaco Dominic Thiem, padrone di casa, dopo il lungo infortunio sembra stia piano piano tornando a giocare ai suoi livelli che l’hanno tenuto in top 10 per parecchio tempo.

I due giocatori si sono affrontati 2 volte e il risultato è in parità sull’1-1.

Pronostico Facundo Bagnis-Dominic Thiem: migliori quote

Le quote vedono favorito Thiem a quota 1.30 mentre troviamo Bagnis a quota 3.50. Vediamo la comparazioni delle migliori quote testa a testa sul mercato italiano per questo match.

Scommesse su Facundo Bagnis-Dominic Thiem

Thiem è sicuramente il favorito per questo terzo scontro della coppia. Bagnis non ha le armi tattiche per poter infastidire Thiem su questa superficie e sopratutto nei campi dove si è allenato per svariati anni.

Decidiamo di andare a prenderci la vittoria secca di Thiem per 2-0 che troviamo @1.90 come quota maggiore.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.