Pronostico Baez-Carballes Baena. Mercoledì 2 agosto 2023 andra in scena il secondo turno all’ATP di Kitzbuhel dove si affronteranno Sebastian Baez contro Roberto Carballes Baena. Vediamo analisi, migliori quote e i consigli per le scommesse sul tennis.

Pronostico Baez-Carballes Baena: lo stato di forma dei tennisti

Sebastian Baez dopo una grandissima partenza di stagione 2023, sta faticando molto a trovare il ritmo giusto sulla sua amata terra.

L’argentina è reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite.

Roberto Carballes Baena dall’altra parte è reduce da 2 vittorie nelle ultime 5 partite, due delle quali perse contro il mitico Stan Wawrinka. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Pronostico Baez-Carballes Baena: migliori quote

Le quote vedono favorito Baez a quota massima @1.62 mentre troviamo Baena a quota @2.30. Vediamo la comparazione delle migliori quote sui testa a testa nel mercato italiano per questo match.

Scommesse Sebastian Baez-Roberto Carballes Baena

Se questa partita si fosse giocata a inizio anno, sicuramente il super favorito sarebbe stato l’argentino Baez. Su questa superficie qui a Kitzbuhel ci si aspetta uno scontro ad armi pari, dove entrambi i giocatori hanno chance per vincere il match.

Ovviamente se Baez dovesse ritrovare il suo ritmo, sarebbe indubbiamente il super favorito per passare al terzo turno del torneo. Decidiamo di andare a prenderci la vittoria secca di Baez che troviamo circa a quota @1.62.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.