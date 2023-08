Pronostico Sebastian Baez-Alex Molcan. Giovedì andranno in scena i quarti di finale all’ATP di Kitzbuhel dove si affronteranno Sebastian Baez contro Alex Molcan.

Pronostico Sebastian Baez-Alex Molcan: lo stato di forma dei tennisti

Sebastian Baez dopo una grandissima partenza di stagione 2023, sta faticando molto a trovare il ritmo giusto sulla sua amata terra,anche se contro Baena ha dimostrato di essere tornato a un livello molto interessante.

Dall’altra parte Alex Molcan dopo aver praticamente perso contro Ofner è riuscito a ribaltare la partita e a vincere 7-6 al tiè del terzo. I due giocatori si sono affrontati una volta e conduce Molcan 1-0.

Pronostico Sebastian Baez-Alex Molcan: le quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria di questo match di Tennis. Le quote vedono favorito Baez con quota scesa sotto 1.50 mentre troviamo Molcan a quota 2.60.

Scommesse Baez-Molcan APT Kitzbuhel 3 agosto 2023

Dopo aver incassato le prime 2 free pick della settimana, l’ultima proprio giocando in favore di Baez, proviamo a completare la tripletta ma questa volta cambiamo diametralmente la nostra scelta (dimezzando anche lo stake in confronto alle prime 2 giocate della settimana visto che giochiamo sull’underdog).

Se questa partita si fosse giocata a inizio anno, sicuramente il super favorito sarebbe stato l’argentino Baez. In queste condizioni Molcan può davvero essere fastidioso, sopratutto perché la sua palla salta molto. Decidiamo di andare a prenderci la vittoria secca di Molcan che troviamo @2.60 di quota massima.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.