Pronostico Thiem-Rinderknech 3 agosto 2023. Oggi andranno in scena i quarti di finale all’ATP di Kitzbuhel dove si affronteranno Dominic Thiem contro Arthur Rinderknech.

Pronostico Thiem-Rinderknech 3 agosto 2023: lo stato di forma dei tennisti

Dominic Thiem dopo il rientro dall’infortunio, sta piano piano ritrovando il suo miglior tennis. L’austriaco qui su questi campi in casa sua è molto ostico da battere e sopratutto ha molto tifo a favore che è sempre importante.

Dall’altra parte il francese Arthur Rinderknech è reduce dal torneo vinto in Svizzera e ha vinto una grande partita contro il tedesco Hanfmann al primo turno. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Pronostico Thiem-Rinderknech 3 agosto 2023: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria di questo match. Le quote vedono favorito Thiem @1.75 di quota massima mentre troviamo Rinderknech intorno @2.10.

Scommesse Dominic Thiem-Arthur Rinderknech

Se questa partita si fosse giocata 3 anni fa, probabilmente la quota di Thiem sarebbe stata sotto 1.20. Entrambi stanno giocando un buon tennis e sicuramente ci aspettiamo una partita molto combattuta.

Vediamo favorito alla lunga Thiem, sia per esperienza che per il fattore casa che non è per niente da sottovalutare. Decidiamo dunque di andare a prenderci la vittoria secca di Thiem che troviamo @1.75 di quota massima.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.